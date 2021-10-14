برشلونة يحبط جماهيره قبل صفقات الميركاتو الشتوي

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أصاب نادي برشلونة الإسباني جماهيره الغفيرة حول العالم بالإحباط الشديد قبل بدء سوق الانتقالات الشتوية «الميركاتو الشتوي» في شهر يناير المقبل.

ويقدم برشلونة أداء سيئاً، ويحقق نتائج متواضعة، منذ انطلاق الموسم الجاري، لا تتناسب مع اسم النادي الجماهيري الكبير، وكان أنصار برشلونة يترقبون موسم الانتقالات الشتوية المقبلة من أجل تدعيم الفريق ببعض الصفقات المؤثرة.

وأحبط مسؤولو نادي برشلونة الجماهير خلال الساعات الماضية، بعدما قالوا إن النادي لا يفكر حالياً في ضم صفقات جديدة.

وقال إدوارد روميو، نائب رئيس برشلونة للشؤون الاقتصادية، في تصريحات خلال الساعات الماضية : «لدينا هامش معين لإبرام صفقات، ونسعى لمواصلة المشوار في خفض الأجور. في الوقت الحالي، لدينا العديد من الأشياء تحتاج الفرز قبل أن نفكر في التعاقد مع لاعبين جدد».

كما أكد نائب رئيس برشلونة ثقته الكبيرة في الهولندي رونالد كومان، المدير الفني للفريق، مؤكداً أنه مستمر مع الفريق خلال الفترة المقبلة.