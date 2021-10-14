غداً 5 مساءً.. قطع المياه ببعض المناطق بالقاهرة لتحويل مسار خط مياه

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أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة قطع المياه عن مناطق (عرب الجسر- عرب الطوايلة- وسط المدينة بالمطرية- منطقة الشيراتون- الملتقى العربي- الكلية الحربية- الحي العاشر- صقر قريش- الواحة- شارع متولي الشعراوي- السويسري ب- أرض الجولف- الإمداد والتموين- مساكن رامو)، وذلك اعتباراً من الساعة الـ5 مساء غد الجمعة 15/10/2021 حتى الساعة الـ8 صباح بعد غد السبت الموافق 16/10/2021.

وأرجعت الشركة سبب الانقطاع إلى قيامها بتنفيذ أعمال تحويل مسار خط المياه قطر ۱۲۰۰مم الخارج من محطة مسطرد.

وتهيب الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، مؤكدة قيامها بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفي حالة طلبها يتم الاتصال بالخط الساخن ١٢٥ من التليفون الأرضي.