عبد الجليل: الأهلي قد يكرر سيناريو هاريس مع موسيماني

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قال محمد عبد الجليل نجم الأهلي والزمالك الأسبق أن النادي الأهلي قد يكرر سيناريو الإطاحة بالمدرب بيتسو موسيماني مثلما حدث مع المدرب آلان هاريس في التسعينات من القرن الماضي.

وأشار عبد الجليل عبر برنامج البريمو إلى أن هاريس توج بثلاث بطولات مع الأهلي في موسم واحد ولكنه رحل بسبب حديثه عن أمور خاصة بالفريق بعيداً عن إدارة النادي وتم توجيه الشكر له.

وأوضح أن ما يفعله موسيماني قد يؤدي به لتكرار سيناريو هاريس.

وأكد أن الراحل صالح سليم رئيس الأهلي الأسبق كان يستمع بشكل جيد للمدير الفني ويمنحه كافة الصلاحيات حتى لو كان غير مقتنع به.

وأشار إلى أن إعلان عقوبات مالية ضد الجهاز الفني للأهلي بقيادة بيتسو موسيماني كان أمراً جديداً على القلعة الحمراء وكان الأفضل عدم إعلان العقوبة لعدم التقليل من موسيماني أمام اللاعبين والجماهير.