نيمار وجابرييل جيسوس على رأس قائمة البرازيل لمواجهة أورجواى بتصفيات المونديال

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كشف تيتي، المدير الفني لمنتخب البرازيل، أن نيمار وجابرييل جيسوس سيشاركان ضمن التشكيلة الأساسية لمواجهة أوروجواي، مساء اليوم الخميس، في الجولة الـ12 من التصفيات المؤهلة لمونديال 2022 بقطر.

وكان تيتي قد أعلن أنه لن يكشف عن أسماء لاعبيه الأساسيين، حتى لا يمنح "أسلحة" للخصم، لكنه أكد مساء الأربعاء في المؤتمر الصحفي السابق للمباراة التي ستستضيفها البرازيل مشاركة نيمار وجابرييل جيسوس في التشكيلة، بينما ألمح لاحتماليه مشاركة رافينيا أيضا.

وقال تيتي ردا على إصرار الصحفيين على معرفة المزيد من الأسماء "هناك بنية وتغييرات فنية.

ومع ذلك أكد أن مباراة أوروجواي ستشهد تغييرات مقارنة بمواجهة الفريق الأخيرة بالتصفيات التي سقط فيها في فخ التعادل السلبي أمام كولومبيا، التي تمكنت هكذا من كسر سلسلة انتصارات "السيلساو"، بعدما حقق العلامة الكاملة في 9 مباريات سابقة بالتصفيات.

وشدد تيتي على أن أداء المنتخب سيظل "يتأرجح لأن هذا يعد جزءا من الخطة"، مشيرا إلى استمرار هذا الأمر حتى تحديد بنية أساسية للفريق.

وعن الانتقادات الشديدة التي يواجهها تيتي بسبب أداء البرازيل الباهت في مبارياته الأخيرة، قال إنه لا يكترث لها، وتتصدر البرازيل، التي لها مباراة مؤجلة أمام الأرجنتين، تصفيات المونديال بـ28 نقطة.

أما أوروجواي فتمتلك 16 نقطة تحتل بها المركز الرابع، آخر مراكز التأهل المباشر والذي تنافسها عليه كولومبيا الخامسة بـ15 نقطة، والتي تواجه اليوم الإكوادور صاحبة المركز الثالث بـ16 نقطة أيضا ولكن بفارق الأهداف أمام "السيليستي".

وستكون مباراة اليوم الأولى لمنتخب البرازيل بحضور جماهيري، منذ بداية جائحة فيروس كورونا المستجد في فبراير/شباط 2020، إلا أن هذا الحضور سيقتصر على 10 آلاف مشجع حاصل على التطعيم ضد كوفيد-19.