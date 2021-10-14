تعرف على أبرز مباريات دور ال32 ووموعدها فى دورى أبطال أفريقيا

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ساعات قليلة وتنطلق منافسات دور الـ32 ببطولة دوري أبطال أفريقيا ، والتى يسعى من خلالها النادى الاهلى للحفاظ على لقبة العاشر بالبطولة .

حيث يستهل الأهلي مشواره في البطولة بمهمة خارج الأرض أمام الحرس الوطني بطل النيجر بعد غدٍ السبت.

ويكرر الأهلي حامل اللقب في آخر موسمين انطلاقة النسخة الماضية، التي شهدت التتويج بالنجمة العاشرة حين لعب في ضيافة سونيديب بطل النيجر وفاز بهدف نظيف .

وتشهد الجولة صداماً عربياً بين الاتحاد الليبي وضيفه الترجي التونسي على ملعب شهداء بنينا في مدينة بنغازي .

ويستضيف فريق نواذيبو الموريتاني منافسه وفاق سطيف الجزائري في مواجهة عربية خالصة وحافلة بالندية والإثارة

ويحل الزمالك ضيفاً على توسكر الكيني السبت في مواجهة مرتقبة بقيادة مدربه الفرنسي باتريس كارتيرون، بعدما حقق لقب الدوري المصري الغائب، ويبحث عن التتويج الأفريقي.

ويخرج النجم الساحلي التونسي، لمواجهة الجيش الرواندي، ويتطلع مازيمبي الكونغولي لعبور عقبة أمازولو الجنوب أفريقي.

ويسعى الوداد المغربي بقيادة مدربه وليد الركراكي، لتحقيق نتيجة إيجابية حين يخرج لمواجهة هارتس أوف أوك الغاني بطل القارة عام 2000، والعائد بعد غياب 14 عاماً كاملة.

ويحل الرجاء المغربي ضيفاً على أويلرز الليبيري، كما أن الهلال السوداني يخرج لمواجهة ريفرز يونايتد النيجيري.

ويخرج ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي لمواجهة مانيما انيون بطل الكونغو الديمقراطية، كما يحل سيمبا التنزاني ضيفاً على جوانينج جالاكسي بطل بوتسوانا، ويلعب أوتوهو الكونغولي ضد بيترو أتلتيكو الأنجولي ويلعب ساجرادا الأنجولي ضد ضيفه رويال ليوباردز بطل إي سواتيني.