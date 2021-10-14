صدمة فى سلة الأهلى .. إصابة ثريا محمد بالرباط الصليبي

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قال علي هاشم، المدير الفني لفريق كرة السلة سيدات بالنادي الأهلي،إن ثريا محمد لاعبة الفريق، تعرضت للإصابة بقطع في الرباط الصليبي، خلال مشاركتها في نهائي بطولة منطقة القاهرة.

وأكد علي هاشم أن الفحوصات الطبية كشفت عن إصابة ثريا بقطع في الرباط الصليبي، وجاء ذلك خلال لقاء الجزيرة في الفترة الثالثة للمباراة، مما أدى إلى خروجها من اللقاء.

وأضاف علي أن ثريا سوف تجري العملية الجراحية للصليبي، في أقرب وقت، على أن تغيب عن الملاعب لمدة تتراوح بين 6 و9 أشهر.

وتمنى المدير الفني لـ«سيدات سلة الأهلي» الشفاء العاجل لـ«ثريا محمد» والعودة بسرعة للفريق.

وتوج «سيدات سلة الأهلي» بلقب بطولة منطقة القاهرة، بعد الفوز ‏على فريق الجزيرة بنتيجة 77-71، في المباراة النهائية التي أقيمت أمس على صالة استاد ‏القاهرة الدولي.‏