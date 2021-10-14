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تردد قناة SSC .. القنوات الناقلة لمباريات الدوري السعودي ..

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تردد قناة SSC .. القنوات الناقلة لمباريات الدوري السعودي .. فيديو تردد قناة SSC .. القنوات الناقلة لمباريات الدوري السعودي ..

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يبحث الكثير من متابعي الدوري السعودي والكرة العربية عن تردد قناة ssc نايل وسات وعدد من الأقمار الأخرى وذلك بعدما قامت الشاشة الجديدة بالاستحواذ على حقوق مميزة ومنافسات مهمة.

وبجانب الحقوق المحلية فإن القناة حصلت على الكثير من مواجهات التصفيات القارية المؤهلة إلى نهائيات 2022 والمقرر إقامته في دولة قطر.

يمكنك استقبال قناة ssc المجانية نايل سات من خلال جهاز استقبال عادي (ريسفير) من خلال بيانات التردد التالية.

التردد الاستقطاب الترميز تصحيح الخطأ
12523 عمودي 27500 5

ويعد الدوري السعودي أو دوري كأس الأمير محمد بن سلمان هو الحدث الأهم الذي تقوم القناة بتغطيته حيث توفر متابعة مستمرة للحدث بوجود استديو تحليل قبل وبعد اللقاء يضم أبرز النجوم السابقين ويمكنكم المتابعة من خلال تردد ssc7 إلى جانب قنوات الباقة.

ومن المتوقع أن تحصل قناة ssc على العديد من الحقوق القارية والدولية على صعيدي الأندية والمنتخبات خلال الفترة المقبلة مع تشفير إحدى القنوات على أن تكون متاحة ومفتوحة داخل المملكة العربية فقط.

وتقول التوقعات إن التشفير سيقتصر على شاشة ssc7 وسيتم فتح باقي النوافذ الأخرى وتنويع مشاهدة الحقوق وفقًا لأهميتها ومدى الإقبال الجماهيري على متابعتها.

كان فريق الهلال تمكن من التتويج بلقب النسخة الأخيرة من الدوري السعودي بعد منافسة شرسة مع الشباب والاتحاد ليعزز صدارته في جدول الأكثر تحقيقًا للدوري عبر التاريخ برصيد 17 بطولة.

وتمكن حامل اللقب من التعاقد مع عدد من أبرز الأسماء المتاحة في فترة الانتقالات الصيفية، يأتي في مقدمتهم موسى ماريجا وماتيوس بيريرا للحفاظ على الدوري السعودي في الموسم الجديد، فيما يشارك الدولي المصري أحمد حجازي مع فريق اتحاد جدة.

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المصرى اليوم

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