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تضم 11 بلدية.. عقود بـ3 ملايين لمعالجة التشوهات البصرية بمكة

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تضم 11 بلدية.. عقود بـ3 ملايين لمعالجة التشوهات البصرية بمكة تضم 11 بلدية.. عقود بـ3 ملايين لمعالجة التشوهات البصرية بمكة
"القويحص": تستوعب طرقًا وإنارة و"رفع مخلفات" وصيانة مرافق

تضم 11 بلدية.. عقود بـ3 ملايين لمعالجة التشوهات البصرية بمكة

وقّع أمين العاصمة المقدسة، المهندس محمد بن عبدالله القويحص، عددًا من العقود لمعالجة التشوه البصري في نطاق البلديات الفرعية بمكة المكرمة مع عدد من المؤسسات الوطنية المتخصصة بقيمة إجمالية بلغت 3.714.355 ريالًا؛ وذلك ضمن خطة متكاملة لمعالجة التشوه البصري في جميع أنحاء العاصمة المقدسة.

وتضمنت العقود نطاق كل من: بلدية جنوب مكة، وبلدية الشرائع، وبلدية المعابدة، وبلدية الشوقية، وبلدية العتيبية، وبلدية الغزة، وبلدية العمرة، وبلدية العزيزية، وبلدية أجياد، وبلدية المسفلة، وبلدية بحرة.

وأوضح أمين العاصمة المقدسة، أن العقود التي أبرمتها الأمانة شملت مواقع متنوعة لتأهيل عدد من الطرق، ومعالجة التشوهات البصرية، وتحسين المشهد الحضري من خلال صيانة الطبقة الإسفلتية، والرصف، والإنارة، ورفع المخلفات والحواجز الخرسانية المهملة، وصيانة المرافق العامة، ورفع السيارات المهملة والهياكل التالفة.

ولفت "القويحص" إلى أن تلك العقود والمشاريع تأتي استمرارًا وحرصًا من أمانة العاصمة المقدسة، على تأهيل وصيانة الطرق والشوارع وتحسين المنظر العام، وتكامل الخدمات الأخرى بجميع الأحياء بمكة المكرمة، وإنجازها في أسرع وقت ممكن؛ وفق المعايير والمواصفات المتبعة والبرامج الزمنية المحددة لمعالجة التشوه البصري.

وأكد متابعة كافة مشروعات الأمانة، والوقوف ميدانيًّا لتفقد مستوى الإنجاز على أرض الواقع، وتعزيز دور البلديات الفرعية بمكة؛ بما يسهم في تطوير الخدمات لتحسين جودة الحياة، وتحقيق مستهدفات وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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