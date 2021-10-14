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حسام حسن: رمضان صبحي لو استمر في الأهلي كان «هيبقى رقم واحد في »

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حسام حسن: رمضان صبحي لو استمر في الأهلي كان «هيبقى رقم واحد في مصر» حسام حسن: رمضان صبحي لو استمر في الأهلي كان «هيبقى رقم واحد في »

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يرى حسام حسن، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري، ان رمضان صبحي، جناح نادي بيراميدز، خسر الكثير برحيله عن النادي الاهلي.

وقال حسام حسن، في تصريحات تليفزيونية :«رمضان صبحي، (مشوش)، فهو لم يجد نفسه بعد انتقاله إلى بيراميدز، حيث لا يوجد استقرار فني في الفريق السماوي»، مؤكدًا :«رمضان، من أهم اللاعبين في ، ولكنه خسر الكثير برحيله عن الأهلي».

وتابع:«رمضان صبحي، لو استمر في الأهلي، كان هيبقى في حتة تانية، ورقم واحد في مصر، حيث يوجد استقرار فني واداري يساعده على اظهار امكانياته الحقيقية».

وأشار :«الأهلي فرط في التتويج ببطولة الدوري الموسم الماضي، والزمالك استغل ذلك، حيث كان جميع لاعبيه لديهم تركيز أكبر»

المصرى اليوم

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