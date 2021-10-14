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جدول مباريات اليوم والقنوات الناقلة.. الخميس 14-10-2021

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جدول مباريات اليوم والقنوات الناقلة.. الخميس 14-10-2021 جدول مباريات اليوم والقنوات الناقلة.. الخميس 14-10-2021

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يُقام اليوم الخميس عدد 12 مباراة فى إطار تصفيات قارتي أمريكا الشمالية والجنوبية للتأهل لكأس العالم لكرة القدم، بالإضافة إلي عدد من مباريات الدوري البرازيلي.

ويشهد اليوم الخميس إقامة مباراتين فى إطار تصفيات قارة أمريكا الجنوبية، و4 مباريات في تصفيات أمريكا الشمالية فى كأس العالم، كما تقام 6 مباريات ضمن الدوري البرازيلي اليوم.

نستعرض أهم المباريات ضمن جدول مباريات اليوم الخميس.

جدول مواعيد مباريات تصفيات – أمريكا الجنوبية

  • مباراة بوليفيا X باراجواي – الساعة 10 مساءًا - beIN Sports 1 HD Premium .
  • مباراة كولومبيا X الإكوادور – الساعة 11 مساء – beIN Sports 2 HD Premium .

جدول مواعيد مباريات تصفيات كأس العالم – أمريكا الشمالية

  • مباراة أمريكا X كوستاريكا – الساعة 1 صباحًا.
  • مباراة كندا X بنما – الساعة 1.30 صباحًا.
  • مباراة هندوراس X جامايكا – الساعة 2.05 صباحًا.
  • مباراة السلفادور X المكسيك – الساعة 4.05 صباحًا.

جدول مواعيد مباريات دوري الدوري البرازيلي

  • مباراة فلامينجو X جوفينتود – الساعة 12 ليلاً (صباح الخميس).
  • مباراة أتليتيكو مينيروX سانتوس – الساعة 12 ليلاً (صباح الخميس).
  • مباراة شابيكوينسي X أتليتيكو باراناينسي – الساعة 12 ليلاً (صباح الخميس).
  • مباراة فورتاليزا X جريميو – الساعة 1.30 صباحًا.
  • مباراة كورينثيانز X فلومينينسي – الساعة 2 صباحًا.
  • مباراة إنترناسيونال X أميريكا مينيرو – الساعة 2.30 صباحًا.

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