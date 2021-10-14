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الصرف الصحي بالإسكندرية: إجراءات استباقية استعدادا لموسم الأمطار

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الصرف الصحي بالإسكندرية: إجراءات استباقية استعدادا لموسم الأمطار الصرف الصحي بالإسكندرية: إجراءات استباقية استعدادا لموسم الأمطار

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أجرى اللواء مهندس محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحى بالإسكندرية جولة تفقدية بمنطقة العامرية لمتابعة جاهزية محطات معالجة الصرف الصحى ومحطة رفع ابراهيم صالح لمتابعة سير العمل بالمحطة وأعمال وخدمات الصيانة الدورية.

وتابع أثناء جولته أعمال التطهير بالعامرية، وأعمال تطهير ورفع كفاءة شبكات الطريق الصحراوي مشروع دوران برج العرب، وأعمال تطهير مطلع كوبرى الثروة السمكية من الطريق الصحراوي وموقع الجرارى في طريق الصحراوي الكيلو ٢٣.٥ ضمن استعدادات الشركة لاستقبال موسم الأمطار.

وأكد الاهتمام برفع كفاءة المحطات لمحاولة استيعاب كمية الأمطار الكثيفة التي تسقط علي المحافظة واستعداد جميع العاملين بالشركة للتعامل مع النوات المحتملة.

وأشار إلى أنه من الملاحظ تزايد شدة النوات كل عام عن العام السابق، وتتكاتف كافة جهود الجهات التنفيذية بالمحافظة لمواجهة النوات القادمة.

المصرى اليوم

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