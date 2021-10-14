أخبار عاجلة

مدرب الاتحاد السكندري يكشف أسباب استقالته من تدريب منتخب مصر لكرة السلة -
هيئة الدواء الأمريكية توافق على جرعات معززة من «موديرنا» و«جونسون» -
«زي النهارده».. وفاة فايدة كامل 21 أكتوبر 2011 -
أحمد حسن مكي يكشف كواليس فشل انضمامه إلى الشرقية للدخان -
بايدن «قلق» من امتلاك الصين صواريخ أسرع من الصوت -
إصابات كورونا العالمية تتجاوز 241.95 مليون والوفيات 5 ملايين و124626 -
حريق مخزن خردة بشارع مضرب الأرز في المنيا -
محمد صلاح: لاعبو الأهلي يلعبون بدون روح.. وعلاقاتهم مع موسيماني «سيئة» -
على غرار جوجل .. فيسبوك تغير اسمها لتكون أكثر ارتباطًا بـ«ميتافيرس» -
«زي النهارده».. وفاة الكاتب أنيس منصور 21 أكتوبر 2011 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. RT Arabic (روسيا اليوم)

الفتح والوطنية يرفضان نتائج الانتخابات

Print

معلومات الكاتب

مدير عام الموقع

مواضيع متعلقة
بوتين يوافق على مقترح حكومي لفرض عطلة مدفوعة الأجر من 30 أكتوبر لـ7 نوفمبر للحد من انتشار كورونا

بوتين يوافق على مقترح حكومي لفرض عطلة مدفوعة الأجر من 30 أكتوبر لـ7 نوفمبر للحد من انتشار كورونا

مشاورات صيغة موسكو الخاصة بأفغانستان - لقاء مع المبعوث الخاص للرئيس الأوزبكي إلى أفغانستان

مشاورات صيغة موسكو الخاصة بأفغانستان - لقاء مع المبعوث الخاص للرئيس الأوزبكي إلى أفغانستان

تلفزيون كوريا الشمالية يبث صورا من اختبار ناجح لصاروخ باليستي أطلق من غواصة

تلفزيون كوريا الشمالية يبث صورا من اختبار ناجح لصاروخ باليستي أطلق من غواصة

هل قادرة قيادة طالبان على ضمان الاستقرار في أفغانستان بمغردها؟ - تعليق رجب سفاروف

هل قادرة قيادة طالبان على ضمان الاستقرار في أفغانستان بمغردها؟ - تعليق رجب سفاروف