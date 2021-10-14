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«تلاعب بأنواع المعادن».. ضبط صائغ لقيامه بتصنيع أقلام لدمغ الذهب والفضة بأختام مزورة

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«تلاعب بأنواع المعادن».. ضبط صائغ لقيامه بتصنيع أقلام لدمغ الذهب والفضة بأختام مزورة «تلاعب بأنواع المعادن».. ضبط صائغ لقيامه بتصنيع أقلام لدمغ الذهب والفضة بأختام مزورة

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تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط (صانع مجوهرات، له معلومات جنائية) لقيامه بإستغلال الورشة ملكه الكائنة بمنطقة الجمالية بالقاهرة والتى يتخذها وكراً لممارسة نشاطه الإجرامى الخاص بتصنيع أقلام الدمغة لدمغ الذهب والفضة بأختام مزورة مما يسهل دمغ أي نوع من المعادن ذات القيمة القليلة وختمها بتلك الأختام المزورة وخاصةً الذهب والفضة وترويجها وبيعها للمواطنين كونها معدن نفيس «على خلاف الحقيقة»، مما يتسبب في الإضرار بالإقتصاد القومى للبلاد.

كما تم ضبط داخل الورشة كمية من أقلام الدمغة المزورة لدمغ الذهب والفضة بأعيرة مغايرة للحقيقة ،كمية من الأدوات والمعدات المستخدمة في الورشة وقطع نحاسية تستخدم في خلطها مع المشغولات الذهبية الحقيقية وكمية من المشغولات الذهبية والفضية مدمغة بالأقلام المزورة ومجموعة من العلامات التجارية الخاصة ببعض الشركات العالمية لصناعة الذهب لوضعها على الذهب ومبالغ مالية عملات محلية وأجنبية وقطعة من مخدر الحشيش بقصد التعاطى، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

المصرى اليوم

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