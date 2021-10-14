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صحة الغربية تتابع تطبيق الإجراءات الاحترازية والنظافة العامة بالمدارس

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صحة الغربية تتابع تطبيق الإجراءات الاحترازية والنظافة العامة بالمدارس صحة الغربية تتابع تطبيق الإجراءات الاحترازية والنظافة العامة بالمدارس

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وجه الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالغربية، إدارة صحة البيئة بقيادة الدكتور أحمد الفقي بالمررو على المدارس والتأكد من إتباع الإجراءات الاحترازية والنظافه العامه والالتزام التام بتطبيق جميع التعليمات الصادرة من وزارة الصحة في هذا الشأن حفاظا علي سلامة أبنائنا.

وقام الأستاذ طارق غرابه بالتنسيق مع لجنة من الإدارة العامة لصحة البيئة بوزارة الصحة بالمررو على المدارس والتأكد من إتباع الإجراءات الاحترازية والنظافة العامة والالتزام التام بتطبيق جميع التعليمات الصادرة من وزارة الصحة في هذا الشأن حفاظا على سلامة أبنائنا والمرور على عدد من المدارس بنطاق مدينه طنطا منها السلام - طنطا الثانوية - الجهاد - الإصلاح- مصطفى كامل.

جاء ذلك بناء علي تكليفات القيادة السياسية وبتوجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان والدكتور طارق رحمي بضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية والنظافه العامه والالتزام بمكافحة العدوي داخل مدارس محافظة الغربية.

المصرى اليوم

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