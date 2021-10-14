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الإحصاء الخليجي: 80 مليون جرعة لقاح كورونا معطاة بدول التعاون

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الإحصاء الخليجي: 80 مليون جرعة لقاح كورونا معطاة بدول التعاون الإحصاء الخليجي: 80 مليون جرعة لقاح كورونا معطاة بدول التعاون
بلغت نسبة التعافي من الفيروس بالمملكة 98%.. إجمالي الوفيات 19424

الإحصاء الخليجي: 80 مليون جرعة لقاح كورونا معطاة بدول التعاون

أعلن مركز الإحصاء الخليجي، أن عدد لقاحات كورونا المعطاة بدول مجلس التعاون تجاوز 80 مليون جرعة، فيما بلغت نسبة التعافي من الفيروس بالسعودية 98%.

وقال المركز عبر حسابه في تويتر: إن إجمالي الإصابات المؤكّدة بلغ (2.515.646) حالة، وإجمالي حالات التعافي بلغ (2.486.816) حالة، وإجمالي حالات الوفاة بلغ (19.424) حالة حتى يوم أمس.

وأضاف: أن إجمالي اللقاحات المعطاة بلغ (80.009.977) جرعة، فيما بلغت نسبة التعافي من الفيروس بالسعودية 98%، وبلغت النسبة في دول الخليج مجتمعة 98.9%.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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