عصام عبدالفتاح: لا بد من شطب أي لاعب يعتدي على الحكام

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طالب عصام عبدالفتاح، رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، بضرورة فرض عقوبات صارمة على أي لاعب من أندية الدوري حال خروجه عن النص.

وقال عصام عبدالفتاح في تصريحات تليفزيونية: «أطالب بشطب أي لاعب يعتدي على الحكام، مهما كان اسمه أو النادي الذي يلعب فيه«.

وأضاف رئيس لجنة الحكام :«لابد من فرض عقوبات صارمة وعدم التهاون، تجاه أي لاعب يخرج عن النص».

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أحمد مجاهد، قرر رفع بدلات الحكام اعتبارا من الموسم الجديد لكل الدرجات والمسابقات.

وأكد عصام عبدالفتاح أن أي مباراة في بطولة الدوري من الممكن إعادتها بشرط واحد.

وقال عصام عبدالفتاح في تصريحات تليفزيونية: «لو أعترف حكم بخطأ في تقريره سيتم إعادة المباراة«.

وعن موقف طاقم تحكيم مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في الجولة الثالثة لبطولة الدوري، قال :«لو لم يطلب الأهلي والزمالك حكام أجانب سيتم تعيين طاقم مصري ولن أسمح بتدخل الاندية في الاختيارات».

وأكد رئيس لجنة الحكام رفضه التام لتدخل الأندية في اختيارات الحكام.