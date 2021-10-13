موعد مباراة الأهلي ضد الاتفاق في الدوري السعودي والقنوات الناقلة المجانية

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موعد مباراة الأهلي ضد الاتفاق في الدوري السعودي والقنوات الناقلة هذا ما يبحث عنه جماهير الفريقين قبل المواجهة المرتقبة بينهما على أرض السعودية

موعد مباراة الأهلي والاتفاق هو السبت 16 أكتوبر 2021، الموافق 10 ربيع الأول 1443 هجريًا، بملعب الجوهرة المشعة. وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الثامنة وعشر دقائق بتوقيت السعودية، السابعة وعشر دقائق بتوقيت مصر.

تنطلق مباراة الأهلي والاتفاق عبر شاشة قنوات ssc بوجود فقرات فنية كما سيتم نقلها عبر منصة شاهد الإلكترونية.