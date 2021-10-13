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ولي العهد : مبارك للنشامى الأبطال

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جى بي سي نيوز  :- بارك سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، للمنتخب الرديف لكرة القدم لتتويجه بلقب بطولة غرب آسيا.

ونشر ولي العهد عبر “إنستغرام”، الثلاثاء قصة كتب فيها “مبارك للنشامى الأبطال”.

وجاء تتوج الرديف ببطولة غرب آسيا، بعد فوزه المثير الثلاثاء على نظيره السعودي بنتيجة 3-1، في المباراة النهائية التي جرت في مدينة الدمام .

وتقدم المنتخب السعودي بالهدف الأول، قبل أن يرد المنتخب الوطني الرديف بثلاثة اهداف عن طريق يزن نعيمات ويوسف ابو الجزر ومحمد رزق.

ويعتبر هذا اللقب لقبا تاريخيا للأردن الذي يفوز به لأول مرة في إنجاز جديد للكرة الأردنية.

واحتفل اللاعبون بعد نهاية المباراة بهذا الانجاز وسط فرحة كبيرة ومشروعة للاعبين والجمهور الأردني الكبير الذي ازر المنتخب من المدرجات.

وكان المنتخب استهل مشواره في البطولة بالخسارة أمام نظيره العماني، قبل أن يحقق فوزين على الكويت واليمن ليتأهل للدور قبل النهائي حيث فاز على نظيره السوري لينتقل للمباراة النهائية ويفوز على المنتخب السعودي.

وتعود بعثة المنتخب الوطني الرديف إلى عمان يوم غد الاربعاء، حيث يلتحق اللاعبون بانديتهم استعدادا لاستئناف منافسات دوري المحترفين يوم الجمعة المقبل.

جي بي سي نيوز

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