رفض الشناوي مصافحته واتهمه إكرامي بـ«السحر».. أزمات الحضري والحراس عرض مستمر

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ليلة سعيدة للمنتخب المصري، بالفوز ذهابا إيابا على المنتخب الليبي، وخاصة المباراة التي أقيمت في بني غازي والتي ظهر فيها منتخبنا الوطني في افضل شكل له، لكن تلك الليلة عكرتها إصابة محمد الشناوي ولقطته مع عصام الحضري والتي كانت حديث الجميع بعد المباراة، وأثارت الجدل حول طبيعة العلاقة بين الحارس الأول للمنتخب وعصام الحضري الحارس التاريخي لمنتخب مصر ومدرب حراس مرمى منتخبنا الوطني.

الحضري والشناوي في مران المنتخب - صورة أرشيفية

جاءت إصابة حارس الأهلي بعد سلسلة من الأخبار المسربة عن وجود خلافات مع عصام الحضري بسبب الأسلوب المستخدم في التدريب وهو ما دفع الأول لاتهام الأخير بتعمد إصابته، وبعيدا عن ذلك فقطاع كبير من النقاد والمتابعين يخشى أن تكون طبيعة علاقة الحضري بحراس المرمى الذين نافسهم في السابق تكون قد أثرت على العلاقة بينهم.

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ويخشى البعض أن يكون عصام الحضري ما زال لا يملك الخبرة الكافية، للتعامل نفسيا مع الحراس، وعدم إخراجهم من دائرة المنافسين له لدائرة أنه هو المعني بتطوير مستواهم والوصول بهم لأفضل مستوى وهو ما يقلق البعض، فللحضري خلال العقدين الأخيرين أزمات متعددة مع قطاع كبير من حراس المرمى.

عبدالواحد السيد

توترت علاقة عبدالواحد السيد، حارس مرمى الزمالك السابق، وعصام الحضري، بعد انضمام الأخير إلى صفوف الأبيض رغم ظهور الأول بشكل جيد والتواجد أساسيًا بالإضافة إلى كونه قائد الفريق.

زادت حدة الخلافات بعد حجز الحضري المكان الأساسي في التشكيلة الأساسية، وهو ما دفع عبدالواحد السيد إلى انتقاد الإدارة والمطالبة بالرحيل عن النادي ولكن العكس هو ما حدث.

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وتحدث السيد عن فترة تواجد الحضري في الزمالك بعد سنوات من الواقعة وخلال ظهوره على قناة الزمالك قائلًا: «نادي الزمالك لم يكن يُريده، وهو من سعى للقدوم واللعب في الزمالك، وهو مجتهد وحظه إنه ظهر في جيل متكامل سواء كان ذلك في الأهلي أو المنتخب».

وأضاف: «كنت الحارس الأساسي للمنتخب قبل بطولة كأس أمم أفريقيا 2006، وكنت أعلم أنني سأشارك في البطولة، ولكن كنت مُصاب قبلها بـ6 أشهر، وانضممت للمنتخب متأخرا على الرغم من عدم لعبي، وقلت لأحمد سليمان مدرب الحراس حينها أنني لست جاهزاً وكانت هذه البداية لعصام الحضري».

وواصل: «مكنش حد هيلعب عليا في الزمالك، الزمالك له ظروف خاصة، وكنت أحس إن مهما أتى أي حارس للزمالك، فأنا كنت رقم 1 في الزمالك وكنت سأشارك أساسياً».

كما أكد عبدالواحد السيد أن حسام حسن قل له أن الحفاظ على التواجد أساسيًا يعني غياب عصام الحضري عن تشكيل المنتخب، وأرجع رحيل الحضري عن الزمالك لأسباب مادية.

أحمد الشناوي وشريف إكرامي

تحدث الحضري عن توتر علاقته مع شريف إكرامي وأحمد الشناوي تلفزيونيًا وذلك بعد فترة كبيرة من الأخبار المسربة عن وجود أزمات أثناء تواجد الثلاثي في المنتخب.

وقال عصام الحضري أثناء حديثه على قناة أون تايم سبورت، أنه وجود معاملة لا تليق من الثنائي المنافس له ورفضا مصافحته، فضلًا عند اتهامه بالقيام بأعمال سحر للتسبب في إصابتهما.

وبرر عصام الحضري خلافاته المستمرة في الملاعب، بانه لا يمتلك صداقات داخل الوسط الكروي بالإضافة إلى جديته الزائدة في التدريبات ورغبته في أن يكون الحارس الأول دائمًا.