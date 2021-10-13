قاتلة خطبيها في إمبابة تعترف: فسخ الخطوبة بعد أن أفقدني عذريتي

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كشفت المتهمة بقتل خطيبها السابق بمنطقة إمبابة تفاصيل ارتكابها الجريمة، وقالت: «كنت بدافع عن شرفي بعد أن تعدي عليا جنسيا خلال أثناء فترة الخطوبة وكان السبب في فقد عذريتي ثم قرر فسخ الخطوبة فقررت التخلص منه بمساعدة شقيقي».

وأضافت المتهمة أمام جهات التحقيق بعد القبض عليها أن «المجني عليه أجبرني على ممارسة الجنس خلال فترة الخطوبة ورضخت له حتى فقدت كل شيء، ثم فوجئت أنه يتغير في معاملته معي ويفتعل خلافات وصلت إلى اتهامي بوجود علاقة غير شرعية مع زميله في العمل وأخبرها بعدها بفسخ خطوبتهما«.

جثة القتيلة - صورة أرشيفية

وذكرت المتهمة بقتل خطيبها أنها «اتفقت مع شقيقها على قتل خطيبها للانتقام منه بسبب بعد التعدي عليها جنسيا أكثر من مرة وتركها، وبدأ يفكر في الخطوبة من فتاة أخرى، واتصلت به وطالبت مقابلته لتسليمه دبلة الخطوبة، وعندما وصل إلى المكان المتفق عليه اعتدت عليه بالسكين بمعاونة شقيقها وسددت 8 طعنات في جسده وسقط جثة هامدة على الأرض«.

كان والد المجني عليه اتهم الفتاة وشقيقها بقتل ابنه بعد أن فسخ خطوبته منها، وتم تحرير محضر بالواقعة وإحالته إلى النيابة العامة التي قررت إحالة المتهمة إلى الطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي عليها، للتأكيد من تعرضها للاعتداء الجنسي من المجني عليها.