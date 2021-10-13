موعد مباراة المصري البورسعيدي وبطل أوغندا في البطولة الكونفيدرالية

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يستعد الفريق الكروي الأول بالنادي المصري البورسعيدي لمواجهة نظيره سلطات الموارد بطل أوغندا في ذهاب الدور التمهيدي الثاني من البطولة الكونفيدرالية الإفريقية.

وخاض الفريق الكروي الأول بالنادي المصري مساء الأربعاء مرانه الأول في العاصمة الأوغندية كمبالا، استعداداً لمباراته المهمة أمام سلطات الموارد.

وكانت بعثة النادي المصرى قد غادرت مصر، مساء الثلاثاء، في طريقها لأوغندا لملاقاة سلطات الموارد الأوغندى بالبطولة الكونفيدرالية، حيث اتجهت البعثة للعاصمة القطرية الدوحة لقضاء بعض الوقت على سبيل الترانزيت، قبل التوجه إلى مطار عنتيبى بأوغندا.

ونتعرف في السطور التالية على موعد المباراة والملعب الذي تقام عليه:

تنطلق مباراة المصري البورسعيدي وسلطات الموارد الأوغندي في الكونفيدرالية الإفريقية عند الساعة الثالثة عصراً يوم السبت 16 أكتوبر الجاري.

تقام مباراة المصري البورسعيدي وسلطات الموارد الأوغندي في الكونفيدرالية الإفريقية على أرض ملعب استاد سانت مارى كيتندى بالعاصمة الأوغندية كمبالا.