غدًا.. البيت الفني للمسرح يستأنف برنامج عروضه مجددًا

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قال الفنان إسماعيل مختار، رئيس البيت الفني للمسرح، إن أنشطة البيت الفني للمسرح تعود من جديد للمسارح بعد توقف دام أسبوعين، وذلك لاستضافة مسارح البيت الفني لعروض المهرجان القومي للمسرح، حيث تبدأ العروض من جديد تباعا ابتداء من غدٍ.

وبحسب بيان، الأربعاء، تستكمل فرقة المسرح القومي بروفات عرضها المسرحي الجديد «في انتظار بابا» من إخراج المخرج الكبير سمير العصفوري، على المسرح القومي بالعتبة، كما تستأنف فرقة المسرح الكوميدي بروفات عرضها الجديد «حلم جميل» من إخراج إسلام إمام، بينما تستمر فرقة المسرح الحديث بروفات العرض الجديد «هاملت بالمقلوب» من تأليف سامح مهران، ومن إخراج مازن الغرباوي، الذي من المقرر افتتاحهم قريبًا.

أما فرقة مسرح الطليعة فتعود لتقدم عروضها على مسرح الطليعة بالعتبة، حيث تقدم عرض «أحدب نوتردام» عن رواية أحدب نوتردام لفيكتور هوجو، كتابة وترجمة أسامة نور الدين، ومن إخراج المخرج الكبير ناصر عبدالمنعم في التاسعة مساء ابتداء من الأحد المقبل على قاعة زكي طليمات، وتقدم أيضا عرض «فريدة» عن «أغنية البجعة» لتشيكوف، كتابة وإخراج أكرم مصطفى في السابعة والنصف مساء على قاعة صلاح عبدالصبور.

وللأطفال تعود فرقة مسرح القاهرة للعرائس لتقدم من جديد عرض «فركش لما يكش» من تأليف وإخراج شوقي حجاب في السادسة والنصف مساء على مسرح القاهرة للعرائس بالعتبة، أما فرقة المسرح القومي للأطفال فتقدم عرض «عفركوش» من تأليف عيسى جمال وإخراج عادل الكومي، ابتداء من الجمعة 15 أكتوبر الجاري في السابعة والنصف مساء على مسرح متروبول بالعتبة.

أما فرقة مسرح الشمس لدمج ذوي الاحتياجات الخاصة فتفتتح عرضها الجديد «سكر نبات» من تأليف عبدالحافظ ناصف، ومن إخراج يوسف أبوزيد، وضمن مشروع عروض «أحلام شتوية» وذلك الجمعة المقبل في السابعة مساء على مسرح الحديقة الدولية بمدينة نصر.

وبالإسكندرية يعود من جديد عرض «قاع» من تأليف محمود محسن وإخراج محمد مرسي، من إنتاج فرقة مسرح الاسكندرية على مسرح ليسيه الحرية في الثامنة مساء.