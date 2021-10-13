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محلل سياسي تونسي: المرزوقي خائن لبلده .. ونثق في الرئيس قيس سعيد

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محلل سياسي تونسي: المرزوقي خائن لبلده .. ونثق في الرئيس قيس سعيد محلل سياسي تونسي: المرزوقي خائن لبلده .. ونثق في الرئيس قيس سعيد

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قال صغير حيدر، المحلل السياسي التونسي، إن حركة النهضة الإخوانية حرضت العديد من الدول على قطع المساعدات الصحية لتونس.

وأوضح حيدر خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير» على قناة «صدى البلد» أن المنصف المرزوقي يحاول إقصاء راشد الغنوشي للحصول على دوره قائلا «رأينا مواقف من المرزوقي لا تنم إلا عن خيانة، كونه يستعدي الخارج على تونس».

وأشار إلى أن العديد من القنوات الفضائية التابعة لقنوات الجماعة الإرهابية تبث من لندن، وتحرض على تونس، كوسيلة للضغط على الرئيس قيس سعيد، من أجل تفعيل عمل البرلمان.

وأعرب حيدر عن ثقته في قدرة الرئيس قيس سعيد والدولة التونسية، على التعامل مع الأزمة التونسية خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن سعيد رسم سياسات للفترة المقبلة.

المصرى اليوم

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