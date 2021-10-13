في الاختبار الصعب لـ "بيدرو".. النصر يواصل الاستعدادات لمباراة الوحدة الإماراتي

★ ★ ★ ★ ★

في ربع نهائي آسيا السبت المقبل

شهدت تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، أمس الأربعاء، مشاركة كافة نجوم النصر الدوليين في المنتخب الأول والأولمبي بالإضافة للكابتن فينسنت أبو بكر.

ويواصل الأصفر تدريباته اليومية استعداداً لمباراته أمام الوحدة الإماراتي في ربع نهائي آسيا، السبت المقبل، على ملعب "مرسول بارك" بالعاصمة الرياض.

وقد اشتملت الحصة التدريبية تحت قيادة المدير الفني البرتغالي بيدرو ايمانيول على تدريبات لياقية متنوعة ثم تدريبات استرجاعية للاعبين الدوليين، بعدها أجرى المدرب تمارين الجري بسرعات مختلفة، قبل أن ينهي التدريب بمناورة على منتصف الملعب.



و ستكون مباراة الوحدة الإماراتي الاختبار الرسمي الأول لمدرب النصر الجديد البرتغالي بيدرو إيمانويل الذي تم استقطابه بدلاً من البرازيلي مانو مينيز بعد رحيله إثر سوء النتائج.