مدير مهرجان الجونة: الحفل في موعده.. ولن يشعر الضيوف بوجود حريق

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قال انتشال التميمي، مدير مهرجان الجونة السينمائي، إن التصور الأولي عن أسباب حريق قاعة مهرجان بأنه ماس كهربائي، مشيراً إلى أن النيابة العامة تُجري تحقيقاتها في الواقعة وستخلص للنتيجة لمعرفة سبب الحريق، مشيرًا إلى أن النائب العام كان حاضراً لمتابعة الحادثة.

وأضاف انتشال التميمي، عبر مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبدالحميد ببرنامج «رأي عام» المذاع على فضائية «TeN»، الأربعاء، أن كل شيء بموعده فيما يخص مهرجان الجونة، سواء إقامة حفل الافتتاح غدًا أو الفعاليات، مؤكدًا أن الضيوف لن يشعروا غدا خلال الحفل بحدوث حريق من الأساس.

وأوضح أن السجادة الحمراء سوف تستقبل جمع كبير من النجوم العرب والمصريين، منهم يسرا وهند صبري وليلى علوي ومنة شلبي، وعلاء نجم، وداوود حسين، وعدد آخر من النجوم.

ولفت مدير مهرجان الجونة السينمائي، إلى أنه لن يكون هناك فيلم افتتاح هذا العام، بالإضافة إلى تأجيل حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي لمدة ساعتين، ليبدأ في الساعة العاشرة مساءً بدلاً من الساعة الثامنة مساءً.