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سوريا.. مقتل 3 مدنيين في هجوم إرهابي نفذه "ي ب ك" في عفرين

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سوريا.. مقتل 3 مدنيين في هجوم إرهابي نفذه "ي ب ك" في عفرين سوريا.. مقتل 3 مدنيين في هجوم إرهابي نفذه "ي ب ك" في عفرين

جي بي سي نيوز :- قتل 3 مدنيين وجرح 10 آخرون، الإثنين، في هجوم نفذه تنظيم "بي كا كا/ي ب ك" الإرهابي بمنطقة عفرين شمالي سوريا.

وأفاد بيان صادر عن مكتب ولاية هطاي التركية، أن التنظيم نفذ هجوما إرهابيا بسيارة مفخخة عند الساعة 12:45 (09:45 ت.غ) في مركز مدينة عفرين.

وأضاف البيان أنه بحسب المعلومات الأولية، أسفر الهجوم عن مقتل 3 مدنيين و10 آخرين، مشيرًا أنه تم نقل الجرحى إلى المستشفيات القريبة لتلقي العلاج.

وذكرت أن السلطات الأمنية المحلية في المنطقة، التي تتلقى خدمات استشارية من الولاية بدأت بالتحقيق في الحادث.

وفي مارس/ آذار 2018، تمكنت القوات التركية والجيش الوطني السوري، عبر عملية "غصن الزيتون"، من تحرير عفرين من قبضة "ي ب ك/ بي كا كا"، الذي سيطر عليها طوال 6 سنوات.

الاناضول 

جي بي سي نيوز

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