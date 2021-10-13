بيان ناري من بارتوميو حول أزمة برشلونة يكذّب فيه لابورتا

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نشر جوسيب ماريا بارتوميو رئيس نادي برشلونة المقال في العام الماضي بياناً نارياً حول أزمة النادي الكتالوني الحالية ومعاناته المالية الكبيرة.

وقدم بارتوميو بياناَ تفصيلياً شرح فيه التداعيات التي أثرت على اقتصاد النادي وأوصلته إلى هذا الوضع من المديونية.

وخلال البيان تحدث بارتوميو عن أسباب الأزمة المالية التي يعاني منها برشلونة وحقيقة ترك النادي مديوناً بأكثر من مليار يورو، موضحاً أن ما ردده خوان لابورتا بخصوص هذا الأمر هو كذب ولا أساس له من الصحة.

وأوضح بارتوميو أن نادي برشلونة توقف عن كسب ما لا يقل عن 330 مليون في يورو خلال الموسم الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

كما أوضح أن إجمالي ديون برشلونة تبلغ 558 مليون يورو وليس مليار و350 مليون يورو كما ردد لابورتا وفريقه.

وأشار بارتوميو إلى أه يوجد 262 مليون يورو من الخسائر التي تم الإعلان عنها هي نفقات وانخفاضات في القيمة غير عادية كما وصفتها رابطة الدوري الإسباني الليجا.

واختتم بارتوميو بيانه بالتأكيد على أن برشلونة لم يتعرض في أي وقت من الأوقات إلى خطر التصفية أو الحل كما تردد.