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استشاري: هذا الأمر يمنع حدوث أي مضاعفات حال إجراء تكميم المعدة

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استشاري: هذا الأمر يمنع حدوث أي مضاعفات حال إجراء تكميم المعدة استشاري: هذا الأمر يمنع حدوث أي مضاعفات حال إجراء تكميم المعدة

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قال الدكتور أحمد السبكي، استشاري جراحات السمنة والسكر بجامعة عين شمس، إن الجراح يجب أن يُلم بفسيولوجية المعدة، لكي يتجنب أي مضاعفات قد تحدث نتيجة إجراء تكميم المعدة أو تحويل المسار.

وتابع «السبكي»، خلال حواره مع الإعلامية دينا رامز، ببرنامج «ست الستات»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، مساء الأربعاء، أن المعدة ليست جزءًا واحدًا، والغشاء المخاطي المبطن للمعدة ليس واحدًا، فالغشاء المخاطي متدرج وإلمام الطبيب بهذا الأمر لن يؤدي إلى قطع أي قنوات يسير فيها الأكل، وبالتالي حدوث مضاعفات.

ولفت أن الجراح قد يقوم بإجراء عملية التكميم، ويقطع القنوات التي يسير فيها الأكل، مما يؤدي إلى القيء المتكرر، وهذا الأمر لا يحدث حال تراكم خبرة كبيرة لدى الجراح.

المصرى اليوم

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