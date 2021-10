★ ★ ★ ★ ★

عرضت مقطع فيديوعن مباراة منتخب مصر وليبيا الأخيرة، والتى جرت فى بنى غازي في إطار تصفيات أفريقيا لبطولة كأس العالم 2022.

ويظهر مقطع الفيديو وقائع المباراة بداية من دخول الملعب حتى نهاية مباراة مصر وليبيا مرورًا بالأهداف الثلاثة التى حققها الفريق المصري فى مرمي نظيره الليبي.

وكان منتخب مصر أحرز هدفًا فى مرمي المنتخب الليبي فى برج العرب مقابل لا شيئ، بينما أحرز 3 أهداف فى مقابل لا شيئ أيضًا فى الجولة الرابعة فى ملعب بني غازي فى ليبيا.

كيروش يوجه رسالة بعد مباراة مصر وليبيا

ووجه البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني لمنتخب مصر لكرة القدم ، عبر صفحته على موقع تويتر رسالة تهنئة بالفوز.

وجاء نص الرسالة :

The team played with competence and character. It was nice to enjoy a good start, but a good start alone is not enough. This is all about finishing with success. There is a price to pay, which is full commitment and sacrifices for the team, until the end.

ملخص مباراة منتخب مصر وليبيا فى تصفيات أفريقيا لبطولة كأس العالم 2022

سيطر فريق مصر على الكرة فى بداية المباراة، وأصيب محمد الشناوي، حارس مرمي منتخب مصر وتم استبداله بأبوجبل فى الدقيقة 26 من الشوط الأول.

وتم اهدار عدة تسديدات لمنتخب مصر خلال الشوط الأول.

وسجل أحمد فتوح الهدف الأول لمنتخب مصر فى الشوط الأول بينما سجل مصطفي محمد الهدف الثاني فى الدقيقة 46 من الشوط الأول.

وحاول المنتخب الليبي الضغط فى بداية الضوط الثاني وحاول المصراتي تسديد رأسية إلا أنه لم يوفق، ونجح أبو جبل فى التصدي لكرة خطيرة.

وجري تغيير رمضان صبحي وحمدي فتحى فى الدقيقة 64 بدلاً من السولية ومرموش,

ويسجل رمضان صبحي الهدف الثالث للمباراة بمتمريرة من محمد صلاح.

وجري تغيير باهر المحمدي وطارق حامد بدلاً من عبد الله السعيد وأكرم توفيق فى الدقيقة 74 من المباراة.

