الجيزة: إزالة تعديات علي أملاك دولة ببولاق الدكرور (صور)

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شنت محافظة الجيزة، الأربعاء، حملة مكبرة من خلال حى بولاق الدكرور وبالتعاون مع الاجهزة الامنية لإزالة تعديات على قطع أراضي املاك دولة ولاية الإصلاح الزراعى .

وقال اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة إن قرارات الإزالة التي تم تنفيذها بنطاق حى بولاق الدكرور شملت إزالة التعدى على مساحة ٦قيراط بشارع ترعة النصر بمنطقة حوض زرقة بالاضافه إلى إزالة التعدى على مساحة ١٨ قيراط بشارع الملكه بحوض الجنينة إلى جانب إزالة تعديات على مساحة ١٦ قيراط بشارع الطحاوى المتفرع من شارع ترعة عبدالعال ٢ .

وأشار المحافظ إلى أن الأراضي التي تم إخلاءها سوف يتم استغلالها في إقامة ساحات انتظار سيارت وموقف لاتوبيسات هيئة النقل العام وسيارات السرفيس .

وأشار المحافظ إلى أنه تم تكليف رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بمواصلة جهود التصدي بكل حزم لأي أعمال بناء مخالفة وعدم التهاون في إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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