الغرف التجارية: إنتاج البيض والدواجن مُنضبط.. والأمر يدل على وجود خلل

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علق الدكتور عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بالاتحاد العام للغرف التجارية، على تحريك أسعار البيض والدواجن مؤخرًا، حيث وصل سعر كرتونة البيض الأحمر لـ50 جنيهًا، بينما وصل سعر كرتونة البيض الأبيض لـ48 جنيهًا، ويُباع في بعض السوبر الماركت الكبيرة بسعر 62 و64 جنيهًا، مشيرًا إلى أن الأسعار الجديدة غير مبررة نهائيًا، خاصة وأن إنتاج مصر من البيض جيد جدا.

وأضاف «السيد»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميين على الدهراوي وأسامة أمين، ببرنامج «صناعة مصرية»، المذاع على قناة «الحدث اليوم»، أنه كان هناك مشكلة حدثت في شهر رمضان الماضي وانتهت خلاص، عندما تحركت الأسعار وأصبح سعر كرتونة البيض 24 جنيها وتكلفتها كانت 34 جنيهًا، لكن الآن الإنتاج مظبوط وتحريك الأسعار بهذا الشكل يدل على وجود خلل وشيء غلط، الإنتاج جيد ولا يوجد أي مشاكل.

وأوضح أن أسعار الأعلاف ثابتة منذ فترة كبيرة، وتحركت من 8400 لـ7800 جنيه، ثم تحركت مرة أخرى ووصلت إلى 8000 جنيه، معقبًا: «في كل الأحوال الآليات موجودة وثابتة، ومفيش مبرر يوصل الأسعار للحد ده، لازم يكون في تدخل، ويتم توفير السلع الأساسية للمواطن بسعر التكلفة مع هامش ربح بسيط، بقالنا مدة طويلة جدا بنطالب بوجود بورصة تحدد التكلفة الفعلية للمنتج مع هامش ربح».

وأشار إلى أن وصول سعر الكتكوت إلى 13 جنيهًا غير مبرر، قائلًا: «إيه اللي يوصله لـ13 جنيه وأنا عندي 15 مليون أم، يعني بننتج حوالي 2.2 مليار كتكوت، فلازم نحدد آليات فورية ونظبط السوق المصري للمواطن»، مطالبًا وزارة الزراعة والتموين والمحليات المعنيين بالتحرك لضبط الأسواق والأسعار.