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مصدر أمني يوضح حقيقة وفاة طفل نتيجة اصطدامه بسيارة

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مصدر أمني يوضح حقيقة وفاة طفل نتيجة اصطدامه بسيارة مصدر أمني يوضح حقيقة وفاة طفل نتيجة اصطدامه بسيارة

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نفى مصدر أمني صحة ما تم تداوله على أحد الحسابات الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» بشأن اصطدام إحدى السيارات بأحد الأطفال بمنطقة المرج بالقاهرة، ما تسبب في وفاته بسبب السرعة الزائدة والادّعاء بهروب قائد السيارة.

وأكد المصدر أن حقيقة الواقعة تتمثل في ورود بلاغ للخدمات الأمنية بقسم شرطة المرج بتاريخ 8 أكتوبر الجاري، بوقوع مصادمة ووجود مصابين ومتوفى.

علي الفور إنتقلت الأجهزة الأمنية لمحل البلاغ وتبين إصطدام سيارة قيادة أحد الأشخاص بربة منزل مصابة بكسر بالساق، ونجلها ١٢ سنةتوفى متأثراً بإصابته، وتم نقلهما للمستشفى لتلقى العلاج ، وذلك حال عبورهما الطريق بمحل البلاغ.

وبسؤال قائد السيارة أيّدا ما سبق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وعرضه على النيابة.

المصرى اليوم

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