المدير الفني لمهرجان الجونة: ألغينا فكرة عرض فيلم الافتتاح بدءًا من الدورة الخامسة

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نظمت إدارة مهرجان الجونة السينمائي الدولي، الأربعاء، مؤتمرًا صحفيًا للدورة الخامسة للمهرجان، المقرر انطلاقها غدًا بالجونة، بحضور سميح ساويرس راعي المهرجان ونجيب ساويرس مؤسس مهرجان الجونة، الفنانة يسرا عضو اللجنة الاستشارية، بشرى رئيس عمليات المهرجان، انتشال التميمي مدير المهرجان، أمير رمسيس المدير الفني للمهرجان، أمل المصري المدير التنفيذي للمهرجان، عمرو منسي.

وأكد أمير رمسيس المدير الفني للمهرجان إلغاء فيلم الافتتاح، لعدم التمييز بين الأفلام، مشيرًا إلى أن هذا النظام سيتم اتباعه في كل الدورات المقبلة.

معروف أن الدورة الخامسة تستمر في الفترة ما بين 14 أكتوبر وحتى 22 من الشهر الجاري، تضم قرابة 80 فيلم سينمائي متنوعة لخلق تواصل أفضل بين الثقافات من خلال فن السينا، بجوائز قيمتها 224 ألف دولار أمريكي، إضافة إلى الجوائز العينية وهي جائزة نجمة الجونة، والشهادات، ويضيف المهرجان في دورته الجديدة جائزة جديدة تحمل عنوان نجمة الجونة الخضراء المخصصة للأفلام المعنية بقضايا البيئة، ويعرض المهرجان عددًا من الأفلام الكلاسيكية الأيقونية التي حازت إعجاب الجماهير على مدار الزمن.