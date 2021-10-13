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مستشفى الملك فيصل بمكة يستحدث خدمة "مركز العملاء"

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مستشفى الملك فيصل بمكة يستحدث خدمة "مركز العملاء" مستشفى الملك فيصل بمكة يستحدث خدمة "مركز العملاء"
"المالكي" : لتقليص الوقت والجهد والتنقل بين الأقسام

مستشفى الملك فيصل بمكة يستحدث خدمة

‬ استحدث مستشفى الملك فيصل بمكة المكرمة مركز خدمة العملاء بإدارة شؤون المرضى؛ وذلك ضمن مشاريع التحسين المستمرة؛ التي تهدف إلى رفع مستوى رضا المرضى ومراجعي المستشفى عن الخدمات المقدمة ولكافة زوار المستشفى وللحد من معاناتهم في التنقل لأقسام المستشفى المختلفة وتقليصاً للوقت والجهد.

وصرح المدير التنفيذي لمستشفى الملك فيصل بمكة الدكتور أحمد بن موسى المالكي بأنه تم اختيار موظفين على قدر عالٍ من المهارة واللباقة التي تؤهلهم على حسن التعامل مع المرضى وتقديم الخدمة بكل يسر وسهولة وكذلك كسب رضاهم وتذليل العقبات التي تواجههم.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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