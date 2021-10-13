أمطار وشبورة ورياح.. الأرصاد تكشف حالة طقس الخميس (تعرف عليها )

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تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن تتراوح درجات الحرارة في مصر غدًا بين 42 درجة للعظمي و17 درجة للصغري.

وتتنبأ الأرصاد أن تتراوح حالة الطقس بين شديدة الحرارة ومائلة للحرارة، كما تتوقع سقوط أمطار وتكون الشبورة المائية في الصباح.

وتتوقع الأرصاد الجوية أن يكون طقس الخميس مائل للبرودة خلال الساعات المتأخرة من الليل وحتى الصباح الباكر بداية من شمال البلاد وحتى شمال الصعيد.

وتتكون الشبورة المائية حتى السابعة من صباح الغد على الطرق الزراعية والسريعة القريبة من مصادر المياه، المتجهة إلى مدن القناة ووسط سيناء والسواحل الشمالية وكذلك القاهرة الكبري والوجه البحري.

يتوقع ان تكون حالة الطقس غدًا شديدة الحرارة على جنوب الصعيد، بينما يكون مائلا للحرارة على السواحل الشرقية.

ويكون الطقس غدًا حار على القاهره الكبرى وجنوب سيناء والوجة البحري وشمال الصعيد والسواحل الغربية.

ويتوقع ان يكون الطقس في مصر ليلاً متعدل الحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء، ولطيفا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية سقوط أمطار خفيفة غدًا على مناطق متفرقة من شمال الدلتا والسواحل الشمالية على فترات متقطعة.

وتنشط الرياح أحيانا على مناطق من القاهره الكبرى والسواحل الشمالية الشرقية على فترات متقطعة.

تكون الرطوبة النسبية المتوقعة على القاهره الكبرى العظمى 86 والصغرى 30، وعلى السواحل الشمالية 90 للعظمي و40 للصغري.

وتكون الرطوبة في شمال الصعيد 40 العظمي و25 للصغرى، وفي جنوب الصعيد 30 للعظمي و15 للصغري.

وتكون الرياح شمالية شرقية على القاهره الكبرى والسواحل الشمالية وجنوب الصعيد، بينما تكون شمالية غربية على شمال الصعيد.

وتتراوح سرعة الرياح غدًا بين 10 و14 عقدة للساعة.

تكون حالة البحرين الأبيض المتوسط والأحمر معتدلة.

ويكون ارتفاع الموج في البحر المتوسط بين متر وربع ومترين إلا ربع، والرياح جنوبية شرقية.

ويتراوح ارتفاع الموج في البحر الأحمر بين متر ونصف ومترين والرياح شمالية غربية.

درجات الحراره المتوقعه الخميس

درجة الحرارة في القاهرة غدًا العظمي 32 درجة والصغري 21درجة.

درجة الحرارة في الإسكندرية غدًا الخميس الإسكندرية 30 درجة والصغرى ا 20 درجة.

وتكون درجات الحرارة العظمي والصغري غدًا في وادي النطرون 30 – 20، طنطا 30- 21، شبين الكوم العظمى 32 والصغري 21ْ درجة.

ويتوقع أن تكون درجات الحرارة في دمنهور 30 – 20ْ، بلطيم 30 -21، مطروح 28- 18، السلوم 28 – 19، سيوة 31 -17ْ، بورسعيد 29ْ، 23ْ، دمياط 28- 23 درجة.

وتكون درجات الحرارة العظمي والصغري غدًا في الزقازيق 32-21، المنصورة 30-20، الإسماعيلية 32-21، السويس 32-21، العريش 28-22، رفح 28-22، راس سدر 32- 20، نخل 33-19، نويبع 33-26.

ويتوقع أن تكون درجات الحرارة في طابا 31-22، كاترين 32-17، الطور 29- 24، شرم الشيخ 34- 26، الغردقه 34-26، مرسى علم 34-24، الفيوم 32-21، بني سويف 32- 20.

وتكون درجات الحرارة العظمي والصغري غدًا في المنيا 34-20، أسيوط 35-20، سوهاج 37-22، قنا 39- 23، الأقصر 40-20 درجة.

ويتوقع أن تكون درجات الحرارة في أسوان 42-26، إدفو 42- 26، أبوسمبل 41-26، الوادي الجديد 38- 22، شلاتين 36-24، أبورماد 34-22، حلايب 33-24، رآس حدربة 32-23 درجة.

تقرير حالة الطقس غدًا

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