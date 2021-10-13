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محمد رمضان عن المضيفة في « الجونة» :«الألمانية الفرفوشة رزق برضه»

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محمد رمضان عن المضيفة في «فيديو الجونة» :«الألمانية الفرفوشة رزق برضه» محمد رمضان عن المضيفة في « الجونة» :«الألمانية الفرفوشة رزق برضه»

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أعاد الفنان محمد رمضان نشر الفيديو الذي ظهر خلاله على طائرته الخاصة يرقص بصحبة مضيفتين جويتين في طريقه إلى مهرجان الجونة السينمائي الدولي والذي أثار جدلًا كبيرًا خاصة أنه يأتي بعد أشهر من وفاة الطيار أشرف أبواليسر الذي تسبب رمضان في فصله من عمله بعد تصويره داخل كابينة القيادة.

وعلق رمضان على الفيديو الذي أعاد نشره بصفحته على فيسبوك، الأربعاء، قائلًا: «المضيفة الألمانية الفرفوشة رزق برضه» ليكشف عن جنسية المضيفة الثانية التي رقصت بصحبته على الطائرة بعد تعرضه والمضيفتين لانتقادات كبيرة.

كان الفنان محمد رمضان،قد شارك جمهوره، أمس مقطع من طائرته الخاصة أثناء رحلته إلى مهرجان الجونة السينمائي بالغردقة، حيث ظهر يرقص بصحبة مضيفات الطائرة على أنغام أغنية «يا حبيبي».

ونشر «رمضان» الفيديو عبر «إنستجرام» قائلًا: «المضيفة الفرفوشة رزق».

يذكر أن الفنان محمد رمضان أثار ضجة واسعة من قبل بعدما نشر صورة له من مقصورة أحد الطائرات الخاصة بصحبة الطيار الراحل أشرف أبواليسر، حيث قررت وزارة الطيران وقف «أبواليسر»، بسبب قانون يمنع دخول الركاب إلى مقصورة الطائرة.

وكانت أحدث اعمال الفنان محمد رمضان مسلسل «موسي» بطولته بمشاركة الفنانة سمية الخشاب وسيد رجب وهبة مجدي ورياض الخولي وصبري فواز وإيمان العاصي وعارفة عبدالرسول ومنذر رياحنة وأمير صلاح الدين ومن إخراج محمد سلامة.

المصرى اليوم

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