مروان حمودي يقود سموحة للفوز على طلائع الجيش

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فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة على فريق طلائع الجيش بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الأربعاء، على ملعب برج العرب في إطار استعدادات الفريقين لخوض منافسات الموسم الجديد.

سجل اهداف سموحة كل من عبدالكبير الوادي في شوط المباراة الأول، ومروان حمدى الوافد الجديد في شوط المباراة الثاني .

دفع أحمد سامي بعدد كبير من اللاعبين خلال المباراة من أجل الوصول إلى التشكيل الأمثل والتوليفة التي ستدافع عن الوان الموج الأزرق خلال الموسم المقبل .

واثني احمد سامي المدير الفني على التجارب الودية التي خاضها الفريق ضمن فترة الإعداد مشيراً إلى أنها حققت الهدف منها بزيادة معدلات الانسجام والاحتكاك ورفع الكفاءة الفنية والبدنية لدى اللاعبين.