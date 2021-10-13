أخبار عاجلة

"المسحل" يشكر القيادة ويؤكد استعداد الرياض لاستضافة النهائي الآسيوي -
حادث دهس بنجران يصرع 3 نساء.. والجهات ذات العلاقة تباشر -
"نقلي" يفتتح معرض "مكة والمدينة بين الماضي والحاضر" بدار الأوبرا المصرية -
"ديربي القارة" بين الهلال والنصر .. تحت أنظار مدرب الأخضر -
فوز قرية الجعافرة بالمركز الأول ومدينة أسوان بالمركز الثاني في جائزة التميز الحكومي -
زوج وزوجته يطعنان بعضهما للخلاف على مصروفات المنزل في بنها -
«زي النهارده» وفاة الفنانة نعيمة الصغير 20 أكتوبر 1991 -
«زي النهارده» وفاة الفنان محمد فوزى 20 أكتوبر 1966 -
«زي النهارده» مقتل المخرج السينمائى نيازي مصطفى 20 أكتوبر 1986 -
أحمد صالح: محمد صلاح في مكانة أخرى .. ورفع سقف طموحات المصريين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. المصرى اليوم

مروان حمودي يقود سموحة للفوز على طلائع الجيش

Print
مروان حمودي يقود سموحة للفوز على طلائع الجيش مروان حمودي يقود سموحة للفوز على طلائع الجيش

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة على فريق طلائع الجيش بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الأربعاء، على ملعب برج العرب في إطار استعدادات الفريقين لخوض منافسات الموسم الجديد.

سجل اهداف سموحة كل من عبدالكبير الوادي في شوط المباراة الأول، ومروان حمدى الوافد الجديد في شوط المباراة الثاني .

دفع أحمد سامي بعدد كبير من اللاعبين خلال المباراة من أجل الوصول إلى التشكيل الأمثل والتوليفة التي ستدافع عن الوان الموج الأزرق خلال الموسم المقبل .

واثني احمد سامي المدير الفني على التجارب الودية التي خاضها الفريق ضمن فترة الإعداد مشيراً إلى أنها حققت الهدف منها بزيادة معدلات الانسجام والاحتكاك ورفع الكفاءة الفنية والبدنية لدى اللاعبين.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
فوز قرية الجعافرة بالمركز الأول ومدينة أسوان بالمركز الثاني في جائزة التميز الحكومي

فوز قرية الجعافرة بالمركز الأول ومدينة أسوان بالمركز الثاني في جائزة التميز الحكومي

زوج وزوجته يطعنان بعضهما للخلاف على مصروفات المنزل في بنها

زوج وزوجته يطعنان بعضهما للخلاف على مصروفات المنزل في بنها

«زي النهارده» وفاة الفنانة نعيمة الصغير 20 أكتوبر 1991

«زي النهارده» وفاة الفنانة نعيمة الصغير 20 أكتوبر 1991

«زي النهارده» وفاة الفنان محمد فوزى 20 أكتوبر 1966

«زي النهارده» وفاة الفنان محمد فوزى 20 أكتوبر 1966