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البرهان: القوات المسلحة السودانية هي صمام أمان الوطن

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البرهان: القوات المسلحة السودانية هي صمام أمان الوطن البرهان: القوات المسلحة السودانية هي صمام أمان الوطن

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أكد الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة السودانية، الحرص على التوصل إلى توافق وطني عريض وتوسيع قاعدة المشاركة لكل القوى الوطنية والثورية عدا حزب المؤتمر الوطني المحلول.

وقال البرهان في كلمته أمام ضباط دورات الدفاع الوطني رقم ( ٣٣) والحرب العليا رقم (٢١) والدوره رقم ( ٤٨) كلية القادة والأركان بأكاديمية نميري العسكرية بحضور رئيس الأركان ونوابه وعدد من قادة القوات المسلحة السودانية «أن القوات المسلحة السودانية هي صمام أمان الوطن وركيزته المتينة التي ستحمي مع المنظومة الأمنية العسكرية الفترة الانتقالية حتى الوصول إلى انتخابات حرة نزيهة، مشيرا إلى الجهود التي تبذلها الأجهزة الأمنية في مكافحة الإرهاب، محييا جنود القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى المنتشرين في كل ربوع الوطن.

المصرى اليوم

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