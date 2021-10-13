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القيادة تهنئ مستشار النمسا بمناسبة أدائه اليمين الدستورية

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القيادة تهنئ مستشار النمسا بمناسبة أدائه اليمين الدستورية القيادة تهنئ مستشار النمسا بمناسبة أدائه اليمين الدستورية

القيادة تهنئ مستشار النمسا بمناسبة أدائه اليمين الدستورية

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة لدولة السيد ألكسندر شالنبرج، بمناسبة أدائه اليمين الدستورية مستشارًا اتحاديًا لجمهورية النمسا.

وأعرب الملك المفدى عن أجمل التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والنجاح لدولته، والمزيد من التقدم والازدهار لشعب جمهورية النمسا الصديق.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة مماثلة عبّر فيها سموه عن أجمل التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والصحة لدولته، والمزيد من التقدم والازدهار لشعب جمهورية النمسا الصديق.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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