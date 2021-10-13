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رئيس الاتحاد التونسي يصل لحضور منافسات بطولة العالم للرماية

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رئيس الاتحاد التونسي يصل مصر لحضور منافسات بطولة العالم للرماية رئيس الاتحاد التونسي يصل لحضور منافسات بطولة العالم للرماية

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وصل منذ قليل، رضا مناعي رئيس الاتحاد التونسي للرماية وعضو اللجنة الأوليمبية التونسية، إلى مدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية، لحضور منافسات بطولة العالم للرماية .

كان في استقبال مناعي، اللواء حازم حسني رئيس الاتحاد المصري للرماية ورئيس اللجنة المنظمة للبطولة.

واشاد رئيس الاتحاد التونسي بالإجراءات اللوجستية والتنظيمية لاستضافة بطولة العالم للرماية، مؤكدا أن مصر باتت قبلة للبطولات الدولية والقارية بفضل التطور الكبير في البنية التحتية والمنشآت الرياضية.

وانطلقت اليوم منافسات بطولة الجائزة الكبرى للأطباق المروحية على ملاعب ميادين الرماية بمدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية التي تقام على ضمن منافسات بطولة العالم للرماية على الأطباق المروحية التي تقام تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح رئيس الجمهورية، والتي تستضيفها مصر في الفترة من 11 وحتى 18 أكتوبر الجاري.

ويقام غداً الخميس حفل الافتتاح الرسمي للبطولة الذي يتضمن مجموعة منوعة من الفقرات الفنية والرياضية بحضور كبار رجال الدولة، ومسئولي الاتحاد الدولي للرماية وجميع الوفود المشاركة بالبطولة.

أكدت اللجنة المنظمة للبطولة أنه قد تم إتخاذ كافة الاستعدادات والاجراءات اللوجستية المتعلقة بإقامة اللاعبين المشاركين بالبطولة، وأماكن التدريب الخاصة بهم، ومواعيد منافساتهم وانتقالاتهم، إضافة إلى الاستعدادات الخاصة بالفعاليات المصاحبة للبطولة، وذلك في ضوء الحرص على تنظيم البطولة على أعلي مستوي استمراراً للنجاحات التي تحققها الدولة المصرية في استضافة الأحداث والبطولات الرياضية الدولية على مدار العام.

يشارك فيه منافسات البطولة 350 رامِ ورامية من 15 دولة عربية وأجنبية تتمثل في «مصر (الدولة المنظمة)، إيطاليا، الولايات المتحدة الأميركية، فرنسا، انجلترا، اسبانيا، البرتغال، الارجنتين، ارمينيا، التشيك، المجر،الامارات، سوريا، ، ليبيا، سوريا».

المصرى اليوم

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