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محافظ بورسعيد يتفقد مجلس مدينة بورفؤاد

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محافظ بورسعيد يتفقد مجلس مدينة بورفؤاد محافظ بورسعيد يتفقد مجلس مدينة بورفؤاد

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تفقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأربعاء، مجلس مدينة بورفؤاد، وذلك لمتابعة سير العمل داخله، وذلك بحضور اللواء محمد عامر رئيس مدينة بورفؤاد.

والتقى «محافظ بورسعيد» العاملين بمجلس مدينة بورفؤاد، وتم تبادل الحديث حول الخدمات المقدمة للمواطنين، ومدى انتظام العمل داخل الديوان، وحرص على التأكد من تقديم الخدمات للمواطنين على أعلى مستوى، وشدد المحافظ على ضرورة تقديم التسهيلات للمواطن وسرعة تقديم الخدمة، مشيدا بالمستوى المتطور لنظم التشغيل وتقديم الخدمات بالمركز .

وخلال اللقاء، كرم محافظ بورسعيد عددا من العناصر المتميزة بمجلس مدينة بورفؤاد تقديرا لجهودهم المتواصلة في تحقيق أفضل الخدمات للمواطنين وانتظام العمل، مشيدا بجهود حى بورفؤاد في التعامل مع كافة الملفات التي تهم المواطن البورفؤادى، والحرص دائما على تحقيق مستوى متميز يليق بمدينة بورفؤاد.

المصرى اليوم

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