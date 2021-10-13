عبدالله بن زايد: الفلسطينيون العنصر الأهم لنجاح السلام في المنطقة

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أكد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي رئيس مجلس التعليم والموارد البشرية، الأربعاء، أن الفلسطينيين سيكونون العنصر الأهم لنجاح السلام في المنطقة، مشيراً إلى أن لقاءات فلسطينية إسرائيلية ستكون خطوة جيدة لتحقيق السلام.

وقال خلال مؤتمر صحفي ثلاثي مع نظيريه الأمريكي أنتوني بلينكن، والإسرائيلي يائير لابيد، في العاصمة الأمريكية واشنطن، إن «العلاقات مع إسرائيل ستشجع الفلسطينيين على سلوك طريق السلام. نحتاج إلى النظر إلى آفاق جديدة للتعاون بين الإمارات وإسرائيل في عدة مجالات».

وأضاف أن «الفلسطينيين سيكونون العنصر الأهم لنجاح السلام في المنطقة، وبدء لقاءات فلسطينية إسرائيلية خطوة جيدة لتحقيق السلام».

وتابع: «وجودنا هنا يؤكد على التزامنا بضرورة تغيير الأمور إلى الاتجاه الإيجابي. لقد نجحنا في بناء أمة تحترم القيم وتحتفي بالتسامح والتعايش».

من جهة ثانية، قال الشيخ عبدالله بن زايد، إن «الولايات المتحدة جادة في تغيير الخطاب بالمنطقة، ونعمل مع أصدقائنا من أجل أن نضمن حياة أفضل لليمنيين»، مؤكداً أن دولة الإمارات «لن تقبل بوجود حزب الله جديد على حدود السعودية، ونريد إنهاء الأزمة اليمنية».