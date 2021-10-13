العلاقات الأوروبية الأمريكية.. مخاوف ما بعد الانسحاب من أفغانستان

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

ظهرت مجموعة من المخاوف بشأن مستقبل العلاقات الأوروبية الأمريكية في ظل تحول كبير في السياسة الخارجية للولايات المتحدة الأمريكية أعلن عن ملامحه الرئيس الأمريكى جو بايدن عقب الانسحاب الأمريكى المثير للجدل من أفغانستان.

وشدد بايدن على أن الأمر لا يتعلق فقط بحرب أمريكية امتدت لأكثر من 20 عاما في أفغانستان، وإنما يتجاوز ذلك. وقال إن «هذا القرار بشأن أفغانستان لا يتعلق بهذا البلد فقط وإنما يتعلق الأمر بإنهاء حقبة من العمليات العسكرية الكبرى كانت ترمى إلى إعادة تشكيل بلدان أخرى».

ومنذ أسبوعين، أعلن الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون أن «على الأوروبيين التخلى عن السذاجة» و«استخلاص الدروس» من الخيارات الاستراتيجية الجديدة للولايات المتحدة، التي تتركز على خصومتها مع الصين. وقال ماكرون، خلال مؤتمر صحفى مشترك مع رئيس الوزراء اليونانى، تعليقا على فسخ أستراليا عقدا لشراء غواصات فرنسية لصالح الولايات المتحدة: «حين نكون تحت تأثير ضغوط قوى كبرى تشتد أحيانا، فإن إبداء رد فعل أو إثبات أن لدينا نحن أيضا القوة والقدرة على الدفاع عن أنفسنا لا يعنى الانقياد إلى التصعيد، بل هو ببساطة فرض احترامنا».

وتابع: «الولايات المتحدة صديق تاريخى كبير وحليف قديم، لكن لابد لنا من إقرار أنه منذ أكثر 10 سنوات تركز الولايات المتحدة جهودها بالمقام الأول على نفسها، ولها مصالح استراتيجية تعيد توجيهها إلى الصين والمحيط الهادئ». وشدد على أن «هذا من حقهم.. إنها سيادتهم الخاصة.. لكننا سنكون هنا ساذجين أو سنرتكب خطأ فادحا إذا رفضنا استخلاص كل الدروس لأنفسنا»، متحدثا بمناسبة توقيع عقد مع اليونان لبيعها 3 فرقاطات.

وقال: «بالروح البراجماتية ذاتها والوضوح ذاته، علينا كأوروبيين تحمل قسطنا من المسؤولية في تأمين حمايتنا الخاصة. هذا ليس بديلا عن التحالف مع الولايات المتحدة، ليس استعاضة عنه، بل هو تحمل مسؤولية هذه الركيزة الأوروبية في إطار الحلف الأطلسى». واستطرد: «مطلوب منا أن نتحمل مسؤولية أكبر في حماية أنفسنا، أعتقد أن هذا مشروع، ويعود الأمر لنا في تنفيذه». تشهد العلاقات بين فرنسا والولايات المتحدة حاليا أزمة دبلوماسية بعد الإعلان في 15 سبتمبر عن شراكة استراتيجية بين الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا في منطقة المحيطين الهندى والهادئ، مما أدى إلى فسخ عقد ضخم لبيع «كانبيرا» غواصات فرنسية كانت قيمته 66 مليار دولار.

وفى تقرير مطول بثته الإذاعة الألمانية «دويتشه فيله» عن هذا الموضوع، رأى مراقبون أن إعلان بايدن بشأن الانسحاب من أفغانستان يعد بمثابة إعادة تقييم من واشنطن لدورها على الساحة الدولية، خاصة في ظل تأكيد بايدن ذلك بقوله: «بينما نطوى صفحة السياسة الخارجية التي وجهت أمتنا خلال العقدين الماضيين، يجب أن نتعلم من أخطائنا»، وأضاف: «لقد وضعنا مهاما ذات أهداف واضحة وقابلة للتحقيق وليست أهدافا لا يمكننا تحقيقها على الإطلاق».

ونقل التقرير الألمانى عن جوناثان كاتس، المسؤول في صندوق مارشال الألمانى في الولايات المتحدة، قوله إنه بات بديهيا التوقف عن الاعتقاد بأن أمريكا لا تزال «شرطى العالم»، بعد أن حدد بايدن أولويات جديدة للسياسة الخارجية للولايات المتحدة. وأضاف أن «اعتبار واشنطن شرطى العالم أمر عفا عليه الزمن، بمعنى أن مشاركة الولايات المتحدة على الصعيد العالمى في الوقت الحالى بات جوهرها ما تعتبره واشنطن وإدارة بايدن وحلفاؤها أهم القضايا».

ونقل التقرير أيضا عن أيان بريمر، مؤسس مجموعة «أوراسيا» لاستشارات المخاطر السياسية، أنه يتعين على العالم الاستعداد لشكل جديد لانخراط أمريكى على الساحة الدولية. وأضاف: «اعتمد العالم على مدى الخمسين عاما الماضية على شكل محدد من القيادة من جانب الولايات المتحدة باعتبارها أقوى دولة في العالم، لكن من غير المرجح أن يستمر الأمر» كذلك. وأشار «بريمر» إلى أن الدور الذي لعبته الولايات المتحدة خلال الحرب الباردة وبعد هجمات 11 سبتمبر لم يعد يحظى بدعم كبير من الشعب الأمريكى، إذ بات كثيرون يعتقدون أن التحالفات الأمريكية مع الدول الأخرى يجب أن تستند إلى أسس أخرى إلى جانب القيم المشتركة.

ولفتت الإذاعة الألمانية إلى استطلاع رأى أجراه مركز الأبحاث الأمريكى «بيو» في يونيو الماضى، أظهرت نتائجه أن 57% من الأمريكيين يعتقدون أن النموذج الأمريكى للديمقراطية «كان نموذجا جيدا في الماضى، لكن لم يعد كذلك في السنوات الأخيرة»، فيما أكد 23% أن هذا النموذج لم يكن جيدا على الإطلاق. وفى ذلك، قال دامير ماروسيك، وهو زميل بارز بمركز «المجلس الأطلسي» البحثى بواشنطن، إن هناك «جمهورا متزايدا في الولايات المتحدة لم يعد يدعم مثل هذه الحروب الرامية إلى إحداث تغييرات في بلدان أخرى».

أما «كاتس»، فيرى أن الانسحاب الأمريكى من أفغانستان كان بمثابة فرصة لتغيير الأولويات الاستراتيجية للولايات المتحدة والتركيز بشكل أكبر على مواجهة روسيا والصين. وكان لمثل هذه التغيرات أصداء في القارة الأوروبية، إذ يقوم زعماء التكتل الأوروبى بإعادة تقييم المشهد الدولى، حيث يُتوقع أن يتسم بدور أمريكى أقل.

ونقل «دويتشه فيله» عن ستيفن بيرينج، أستاذ السياسة الدولية والعلاقات عبر الأطلسى في جامعة ريجنسبورج، قوله إن «الساسة في ألمانيا وأوروبا باتوا يدركون مرة أخرى مدى اعتمادهم الكبير على الولايات المتحدة». وأضاف أن هذا الأمر أثار دعوات لتعزيز التعاون العسكرى بين بلدان الاتحاد الأوروبى، وهو ما أشار إليه رئيس المجلس الأوروبى شارل ميشال في كلمته الافتتاحية في منتدى «بليد» الاستراتيجى في سلوفينيا مطلع سبتمبر الماضى. وقال ميشال: «أوروبا بصفتها قوة اقتصادية وديمقراطية عالمية، هل يمكنها أن تقبل بوضع لم تتمكن فيه من إجلاء رعاياها من دون طلب المساعدة؟!».

وفى مقال رأى في صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية، دعا جوزيب بوريل، الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، إلى ضخ المزيد من الاستثمارات لتعزيز القدرات والإمكانيات الأمنية. وكتب أنه «تم تحديد توقيت وطبيعة الانسحاب (من أفغانستان) في العاصمة الأمريكية. وجدنا أنفسنا كأوروبيين نعتمد على القرارات الأمريكية ليس فيما يتعلق بعمليات الإجلاء من مطار كابول فحسب، ولكن أيضا على نطاق أوسع».

وفى مقابلة صحفية، شدد أرمين لاشيت، زعيم الاتحاد الديمقراطى المسيحى في ألمانيا، على ضرورة أن يكون الاتحاد الأوروبى «قادرا على التصرف والتحرك من دون الشريك الأمريكى». ولم تنجح الدول الأوروبية في تعزيز التعاون العسكرى بين بلدان الاتحاد الأوروبى، حيث طرحت في عام 2007 فكرة تكوين قوة قوامها نحو 1500 جندى فقط، لكن لم تنفذ لأسباب سياسية ومالية. وعلى ضوء الانسحاب الأمريكى من أفغانستان، تجدد النقاش بشأن إنشاء «جيش أوروبى موحد» من جديد.