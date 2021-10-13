محكمة العدل الدولية تنتصر للصومال فى قضية الحدود البحرية مع كينيا

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قضت محكمة العدل الدولية، أمس الأول، بسيادة الصومال على الجزء الأكبر من منطقة بحرية في المحيط الهندى يُعتقد أنها غنية بالأسماك والنفط والغاز، في نزاعه الطويل مع كينيا حول حدودهما البحرية، والتى سارعت إلى إعلان رفضها الكامل للحكم وعدم اعترافها به.

وقالت محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة: «لا توجد حدود بحرية متّفق عليها» سارية المفعول بين البلدين، في المثلث البحرى المتنازع عليه، والذى تزيد مساحته عن 100 ألف كيلو متر مربع. وأضافت هيئة المحكمة، التي تضم 14 قاضيا، إن كينيا لم تثبت أن الصومال قد وافق في السابق على حدودها المزعومة.

وبدلا من ذلك، رسم القضاة خطاً جديداً يقسم المنطقة المتنازع عليها إلى قسمين. وأعادت المحكمة ترسيم الحدود البحرية بين الصومال وكينيا، معتبرة ذلك حلا عادلا للنزاع الحدودى في المحيط الهندى، ووضعت بالتالى حدوداً جديدة أقرب لتلك التي يطالب بها الصومال.

ورفض القضاة الخط الذي اقترحته كينيا أن يمتد من ساحلها، قائلين إنه سيكون له تأثير شديد على الصومال، وعدّل الخط الذي وضعته المحكمة اقتراح الصومال بشكل طفيف، قائلين إن كينيا معرضة لخطر تضييق حقوقها البحرية بين تنزانيا في الجنوب والصومال في الشمال. وقالت رئيسة محكمة العدل الدولية، جوان دونوغو، وهى تقرأ ملخصًا للحكم، إن المحكمة «مقتنعة» بأن الخط المعدل «يحقق حلاً عادلاً».

ووصف الرئيس الصومالى محمد عبدالله محمد قرار المحكمة بأنه انتصار تاريخى، وقال: «نجحت دولة القانون، وهذا النصر يعود للشعب الصومالى. أشكر محكمة العدل الدولية التي دعمت حكم القانون». ودعا الرئيس الصومالى كينيا إلى «احترام سيادة القانون الدولى»، مضيفًا أنها «يجب أن تنظر إلى قرار المحكمة على أنه فرصة لتعزيز العلاقات بين البلدين».

وسارع الرئيس الكينى أوهورو كينياتا إلى إعلان «رفضه الكامل وعدم اعترافه» بالحكم، قائلا إن الحكم يرقى إلى مستوى «لعبة محصلتها صفر ستؤدى إلى توتر العلاقات بين البلدين». وأضاف أن ذلك «سيعكس أيضا المكاسب الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، وربما يؤدى إلى تفاقم السلام والوضع الأمنى في منطقة القرن الإفريقى الهشة».

وقال كينياتا إن حكومته تعلن «رفضها الكامل وعدم اعترافها بالاستنتاجات الواردة في الحكم» الصادر عن محكمة العدل الدولية. وذكرت محكمة العدل الدولية، في بيانها، أن كينيا سحبت اعترافها باختصاص المحكمة في الأسبوع الماضى، موضحة أن الصومال قد تقدمت في 28 أغسطس 2014 بطلب لرفع دعوى قضائية ضد كينيا فيما يتعلق بالنزاع البحرى بين البلدين.

وتأتى تصريحات كينياتا بعد أيام من اتهام بلاده للمحكمة بالانحياز وإعلانها أنها لم تعد تعترف بسلطتها، ولن تقبل الحكم. وأعلنت وزارة الخارجية الكينية، في بيان، أنه «فضلا عن سحب مشاركتها في القضية الجارية، انضمت كينيا كذلك إلى العديد من الأعضاء الآخرين في الأمم المتحدة لسحب اعترافها بإلزامية قرارات المحكمة». وأضافت أن «النطق بالحكم سيكون نتيجة آلية قضائية تشوبها عيوب أبدت كينيا تحفظات عليها وانسحبت منها». وأشارت إلى أن «كينيا بصفتها دولة ذات سيادة لن تعود خاضعة لمحكمة أو هيئة قضائية دولية بدون موافقتها الصريحة»، متهمة محكمة العدل الدولية «بالتحيز الواضح المتأصل».

وكانت كينيا تريد ترسيم الحدود البحرية بين البلدين في خط مستقيم باتجاه الشرق، بينما جادل الصومال في المحكمة بأن الحدود البحرية في المحيط الهندى يجب أن تسير في نفس اتجاه الحدود البرية في الاتجاه الجنوبى الشرقى. وقال الصومال أيضا إن كينيا انتهكت سيادته بالعمل في مياهه الإقليمية، وطالب بتعويضات. إلا أن المحكمة لم تجد أيضًا أي دليل مقنع على أن كينيا يجب أن تدفع أي تعويضات عن النشاط البحرى الذي تم إجراؤه في المنطقة، بسبب الوضع غير المؤكد لخط الحدود، ورفض القضاة هذه الحجة. وفى عام 2009 اتفق البلدان في مذكرة تفاهم، بدعم من الأمم المتحدة، على تسوية النزاع الحدودى من خلال المفاوضات.

لكن بعد خمس سنوات، أعلن الصومال فشل المحادثات وتوجه إلى محكمة العدل الدولية التي أعلنت في فبراير 2017 صلاحيتها للنظر في المسألة، وجادلت كينيا دون جدوى بأنه لا ينبغى لمحكمة العدل الدولية أن تتدخل، لأن مذكرة التفاهم ملزمة.

وبلغ التوتر بين البلدين ذروته في فبراير 2019 حين استدعت كينيا سفيرها في مقديشو، متهمة الصومال بطرح حقول من الغاز والنفط في المنطقة المتنازع عليها في عروض. وعلى الرغم من أن قرار محكمة العدل الدولية لا يمكن الطعن عليه وهو ملزم قانونًا، إلا أنه ليس لديها آلية لتنفيذ الأحكام. ومع ذلك، يمكن للدول أن تلجأ إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إذا لم تلتزم دولة أخرى بالحكم.