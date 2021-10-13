الناخبون فى العراق يرفضون حلفاء إيران.. و«طهران» تتشبث بالنفوذ

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وجه الناخبون في العراق صفعة لحلفاء إيران في الانتخابات التي جرت هذا الأسبوع، لكن تخفيف قبضة الفصائل الشيعية المسلحة على مفاصل الدولة مازال مسألة تتسم بحساسية سياسية في وقت تخيم فيه على الرؤوس سحابات القلق من احتمال تفجر العنف في أي لحظة.

كان الفائز الأكبر في هذه الانتخابات هو رجل الدين الشيعى الشعبوى مقتدى الصدر، بالصورة التي رسمها لنفسه كمعارض شرس لكل من إيران والولايات المتحدة.

وبث الصدر البهجة والسرور بين أنصاره عندما أعلن النتيجة «انتصار الشعب على الميليشيات».

وفى معقله بمدينة الصدر في بغداد، قال يوسف محمد العاطل الذي يبلغ من العمر 21 عاما «أهم ما في هذه الانتخابات هو أن دولا أجنبية مثل إيران لم تتدخل في التصويت.. نحن نحتفل منذ ليل أمس».

وسعت كتلة الصدر، وهى الأكبر بالفعل في البرلمان المؤلف من 329 مقعدا، قاعدة تمثيلها النيابى إلى 73 مقعدا، صعودا من 54 في البرلمان السابق. وانهار تحالف الفتح المنافس الرئيسى لها منذ سنوات، والذى يضم فصائل مرتبطة بجماعات مسلحة موالية لطهران، بعد أن انكمشت رقعة تمثيلها النيابى إلى 14 مقعدا نزولا من 48.

وعلى غير المعتاد جاءت كتلة سنية موحدة في المرتبة الثانية، مما قد يمنح الأقلية السنية أكبر قدر من النفوذ تتحصل عليه منذ سقوط صدام حسين. المثير أيضا أن كل التكهنات حول تفوق الأحزاب القديمة انهارت أمام مجموعات جديدة من الإصلاحيين الذين شنوا حملات على النخبة الحاكمة. على سبيل المثال نالت كتلة يرأسها صيدلانى بعشرة مقاعد.

أنصار أحد المرشحين يحتجون فى البصرة على خسارته الانتخابات

رغم ذلك، لاتزال هناك مؤشرات تدلل على أن العراق لم يتخلص من قبضة النفوذ الإيرانى الهائل. أبرز هذه المؤشرات تحقيق رئيس الوزراء الأسبق نورى المالكى، حليف إيران، مكاسب هائلة، بعد أن احتل فريقه المركز الثالث بحصوله على 37 مقعدا.

وقال دبلوماسى غربى إن إسماعيل قاآنى، قائد فيلق القدس الإيرانى، كان في بغداد لحظة إعلان النتائج الأولية، ولايزال يفتش في جعبته عن وسيلة للاحتفاظ بالسلطة في أيدى حلفاء طهران.

أضاف الدبلوماسى الغربى: «بحسب المعلومات المتوافرة لدينا، كان قاآنى في اجتماع مع (أحزاب الجماعات الشيعية) أمس. سيبذلون قصارى جهدهم لمحاولة تشكيل أكبر كتلة (فى البرلمان) رغم الصعوبة الشديدة لإدراك هذا الهدف نظرا للقوة التي يتمتع بها الصدر». وفى العلن نفت طهران وبغداد وجود قاآنى في العراق، لكن مصدرين إيرانيين اتصلت بهما رويترز أكدا وجوده.

وقال قائد فصيل واحد على الأقل من الفصائل الموالية لإيران أن الجماعات المسلحة جاهزة للجوء لسيناريو العنف إذا لزم الأمر لضمان بقاء نفوذها بعد ما يعتبرونها انتخابات مزورة.

أضاف: «سنستخدم الأطر القانونية الآن. وإذا لم ينجح ذلك سنخرج إلى الشوارع ونقوم بعمل نفس الشىء الذي تعرضنا له خلال فترة الاحتجاجات- حرق مبانى الأحزاب» الخاصة بأتباع الصدر.

وتحول العراق إلى ساحة لحرب بالوكالة على النفوذ بين الولايات المتحدة وإيران منذ الغزو الذي قادته واشنطن في 2003، وأطاح بصدام حسين ومهد الطريق لسيطرة الأغلبية الشيعية على السلطة في مشهد احتلت فيه شخصيات مقربة من طهران موقع الصدارة.

وفى 2014، وجدت واشنطن وطهران نفسيهما تقفان في نفس الخندق عندما سيطر تنظيم داعش على ثلث أراضى العراق. كان كلاهما يقدمان المساعدة لبغداد لمحاربة داعش.

لكن بعد هزيمة التنظيم في 2017 أصبحت إيران الفائز الأكبر. فقد فرضت الفصائل المسلحة الموالية لها هيمنتها على مساحة هائلة من الدولة العراقية. كانت تلك التطورات مقدمة لرد الفعل العنيف في 2019 عندما خرج مئات الآلاف، معظمهم من الشبان، إلى الشوارع للاحتجاج على الفساد والبطالة والنفوذ الأجنبى. وقتلت قوات الأمن والفصائل المسلحة 600 منهم بالرصاص. اضطر رئيس الوزراء المقرب من إيران عادل عبدالمهدى لتقديم استقالته، مما مهد الطريق للانتخابات المبكرة التي أجريت هذا الأسبوع.

في مشهد نادر الحدوث برز الصدر، وهو سليل عائلة من رجال الدين، من بينهم أب وعم قُتلا في عهد صدام، كعدو وخصم لكل من واشنطن وطهران، بعد أن قاد في البداية انتفاضة شيعية ضد الاحتلال الأمريكى، ثم شن حملة على النفوذ الإيرانى.

ورغم زهده في تولى أدوار قيادية في الائتلافات الحاكمة، تمكن أتباعه والموالون له من السيطرة بخطوات واثقة على وزارات وصناعات في حكومات ترأستها فصائل شيعية أخرى معظمها مرتبطة بطهران.

لكن معظم أعضاء المؤسسة السياسية الشيعية في العراق مازالوا يناصبونه العداء أو تساورهم الشكوك فيه، بما في ذلك قادة قوات الأمن الذين قاتلوا أتباعه في الماضى. وربما يكون هذا عاملا ساعد المالكى الذي قاد، عندما كان رئيسا للوزراء، حملة منذ أكثر من عقد نجحت في انتزاع المدن الجنوبية وأحياء بغداد من أتباع الصدر.

وقال حمدى مالك، المتخصص في شؤون الفصائل الشيعية المسلحة في العراق بمعهد واشنطن، إن المالكى أنفق أموالا طائلة على الحملات الانتخابية وضرب على وتر الحنين إلى الماضى بين صفوف القوات المسلحة، مشددا على صورته كقائد قوى.

وقال مسؤول من منظمة بدر، وهى من المنظمات الكبيرة الموالية لإيران بالعراق، إن أحد أسباب سوء نتائج تحالف فتح هو أن أنصاره حولوا ولاءهم ونقلوا أصواتهم إلى المالكى، معتبرين أنه حصن أشد قوة في مواجهة الصدر.

أضاف المسؤول «المالكى أثبت مسبقا» أنه قادر على الوقوف بوجه الصدر.