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الأهلي: موسيماني لن يرحل ولم يطلب زيادة راتبه

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الأهلي: موسيماني لن يرحل ولم يطلب زيادة راتبه الأهلي: موسيماني لن يرحل ولم يطلب زيادة راتبه

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كشف أمير توفيق مدير التسويق والتعاقدات بالنادي الأهلي عن تفاصيل ما دار في الجلسة التي عقدها مع بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم. وقال أنه تم الإتفاق على استكمال العقد الحالي الذي ينتهي بنهاية موسم 2021/2022 دون أي تعديل على راتب المدير الفني.

وأوضح أن بيتسو لم يطلب أي زيادة على راتبه، والأهلي متمسك باستمراره في مهمته لقناعته بإمكاناته وقدرته على تحقيق طموحات النادي وجماهيره خلال المرحلة القادمة.

فيما عبر موسيماني عن سعادته بالعمل في الأهلي ورغبته في استكمال مشواره وتسطير تاريخ مع نادي القرن، وأضاف توفيق أن الجلسة التي جرت في أجواء ودية شهدت أيضًا حوارًا إيجابيًا حول بعض الأمور المستقبلية وكان هناك تفاهم كبير بين الطرفين، وتم الإتفاق على حسم كل هذه الأمور نهاية العقد الحالي.

وكانت هناك عدة تقارير صحفية قد تحدثت عن اقتراب رحيل بيتسو موسيماني مدرب النادي الأهلي بسبب وجود اختلاف على بنود العقد الجديد.

المصرى اليوم

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