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مران الأهلي| انتظام اللاعبين الدوليين في التدريبات

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مران الأهلي| انتظام اللاعبين الدوليين في التدريبات مران الأهلي| انتظام اللاعبين الدوليين في التدريبات

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مران الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي شهد اللاعبين الدوليين عمرو السولية وياسر إبراهيم وحمدي فتحي وأكرم توفيق وأيمن أشرف، عقب انتهاء مشاركتهم مع الوطني في مباراة ليبيا بتصفيات 2022.

واكتفى عمرو السولية وعلي معلول بتدريبات بدنية، مع استكمال فقرات التدريب في الجيم، فيما انتظم بقية اللاعبين في المران بصورة طبيعية.

وعاد الأهلي لاستئناف تدريباته اليوم الثلاثاء بعد الراحة السلبية التي منحها الجهاز الفني للاعبين أمس، وذلك في إطار الاستعداد لمواجهة فريق الحرس الوطني بطل النيجر في ذهاب دور الـ32 من منافسات دوري أبطال إفريقيا.

وشهد مران الأهلي اليوم، تدريبات بدنية وفنية قوية لحراس المرمى، تحت قيادة ميشيل يانكون الذي حرص على تخصيص فقرات متنوعة لثلاثي حراسة المرمى، على لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء.

ومن المقرر أن تغادر بعثة الأهلي القاهرة غدًا الخميس، في طريقها إلى النيجر، وذلك استعدادًا لمباراة الحرس الوطني بطل النيجر، المقرر إقامتها يوم 16 أكتوبر الجاري، في بداية مشوار الفريق، للدفاع عن لقب بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويختتم الأهلي استعداداته في القاهرة غدًا بأداء مرانه في ملعب التتش قبل ساعات من التوجه إلى مطار القاهرة للسفر إلى النيجر، وفقا لما أعلنه سيد عبدالحفيظ مدير الكرة.

وكان مجلس إدارة الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، قد قرر تكليف سيد عبدالحفيظ مدير الكرة برئاسة بعثة الفريق الأول لكرة القدم المتجهة إلى النيجر، لمواجهة فريق الحرس الوطني في ذهاب دور الـ32 من منافسات دوري أبطال إفريقيا

المصرى اليوم

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