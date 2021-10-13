عبد الحفيظ رئيسًا لبعثة الأهلي في النيجر

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أسند مجلس إدارة الأهلي، إلى سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، مهمة رئاسة بعثة الفريق الأول المتجهة إلى النيجر لمواجهة فريق الحرس الوطني في دور الـ32 من منافسات دوري أبطال أفريقيا.

ويواصل المارد الأحمر مرانه صباح غد الخميس، ثم يتوجه مباشرة إلى مطار القاهرة الدولي استعدادًا للسفر، على أن يخوض مرانه الرئيسي في اليوم التالي للوصول قبل مواجهة بطل النيجر يوم السبت المقبل.

واستأنف الأهلي مرانه مساء اليوم على ملعب التتش، استعدادًا لمباراة الحرس الوطني، بعد الراحة السلبية التي حصل عليها الفريق من التدريبات أمس الثلاثاء.

ويسعى الأهلي إلى تحقيق لقب البطولة للمارة الثالثة على التوالي وذلك بعدما فاز بالنسخة الأخيرة على حساب كايزر تشيفز الجنوب أفريقي بثلاثة أهداف دون ردز