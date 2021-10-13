«سداسيات ورباعية»..أبرز انتصارات الأهلي في الإسماعيلية خلال 30 سنة

★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

أسفرت قرعة النسخة الجديدة من بطولة الدوري الممتاز عن كلاسيكو تاريخي في الجولة الأولى يجمع بين الأهلي والإسماعيلي على ملعب الأخير.

وبمجرد انتهاء القرعة، تحول الحديث عن ملعب المواجهة المنتظرة وذلك بسبب غياب المارد الأحمر عن زيارة الدروايش في ملعبه منذ نوفمبر عام 2010.

ودائمًا ما تشهد مباريات الأهلي والإسماعيلي منافسة شرسة ونديه كبيرة نظرًا للقيمة الفنية التي يتمتع بها الفريقين والأجواء الجماهيرية التي تصاحب المباريات.

ويستعرض المصري اليوم في التقرير التالي، أبرز انتصارات الأهلي في ملعب الإسماعيلية خلال العقود الثلاثة الأخيرة.

سداسية موسم 1996-1997

تمكن النادي الأهلي من تحقيق الفوز على الإسماعيلي في ملعبه ووسط جمهوره بسداسية نظيفة في لقاء الدور الثاني من موسم 1996 -1997.

وجاءت أهداف المارد الأحمر عن طريق محمود أبوالدهب وسمير كمونة ومشير حنفي ووليد صلاح الدين وأحمد فيليكس.

هاتريك بركات وسداسية جديدة

قاد البرتغالي مانويل جوزيه فريق الأهلي لتحقيق انتصار تاريخي جديد في الملعب الصعب، حيث سجل الفريق سداسية نظيفة عن طريق محمد بركات (هاتريك) وأسامة حسني ومحمد بركات ومحمد أبوتريكة.

رباعية نظيفة

واصل الأهلي حضوره القوي في ملعب الإسماعيلية خلال ولاية جوزيه الثانية، وحقق الفوز بأربعة أهداف دون رد، موسم 2006-2005، سجلها (محمد أبوتريكة 2- محمد بركات – محمد عبدالوهاب).