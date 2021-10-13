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رسميًا.. زلزال قوي يضرب الدوري الفرنسي

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رسميًا.. زلزال قوي يضرب الدوري الفرنسي رسميًا.. زلزال قوي يضرب الدوري الفرنسي

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تتواصل منافسات الدوري الفرنسي في الموسم الجاري 2021/2022 وسط توقعات مبكرة بفوز العملاق باريس سان جيرمان باللقب في ظل الفوارق الكبيرة بينه وبين جميع منافسيه.

ويسعى القائمون على الاتحاد الفرنسي لكرة القدم والرابطة الفرنسية للعبة خلال السنوات القليلة الماضية للاستقرار على صيغة جديدة ترفع من مستوى المنافسة في البطولة عما هي عليه حالياً.

وفي قرار من أجل منح المسابقة شكل أقوى في الفترة المقبلة قرر المسؤولون عن كرة القدم الفرنسية بشكل رسمي اليوم الأربعاء 13 أكتوبر 2021 تقليل عدد الأندية المتنافسة في الليجا 1.

ووفقا لما تم الإعلان عنه اليوم سيتم تقليل عدد أندية الدوري الفرنسي إلى 18 نادي بداية من موسم 2023/24.

وبدء من منافسات الموسم المقبل ستهبط لدوري الدرجة الثانية في فرنسا الأندية الأربعة التي تحتل من المركز الـ 17 وحتى الـ 20، في حين سيصعد من دوري الدرجة الثانية ناديان فقط لليجا 1.

المصرى اليوم

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